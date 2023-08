Valereum PLC - société cotée à l'AQSE, qui relie les produits monétaires classiques libellés en dollars américains et en livres sterling à des crypto-monnaies - déclare que son acquisition de la Bourse de Gibraltar aura lieu en septembre, après avoir obtenu un financement engagé d'un fonds américain pour la mi-septembre, d'un montant compris entre 5 et 8 millions de livres sterling, en deux tranches. La Commission des services financiers de Gibraltar a donc reporté au 28 septembre la date limite pour la réalisation de l'acquisition. GSX Group, l'actuel propriétaire du GSX, soutient cette extension et a été "immensément utile au cours de ce processus".

Richard Poulden, président de Valereum, a déclaré : "Ma famille est impliquée à Gibraltar depuis quatre générations et j'ai vu dans le GSX l'occasion de créer une puissance financière qui stimulera l'industrie des services financiers de Gibraltar. Je suis extrêmement reconnaissant du soutien que nous avons reçu de la part de nombreuses personnes à Gibraltar, alors que nous nous efforcions de faire de cette vision une réalité".

Cours actuel de l'action : 3,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 78 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

