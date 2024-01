Valereum PLC - société basée à Gibraltar qui relie les produits monétaires traditionnels aux crypto-monnaies - reprend "l'engagement" avec Vinay Gupta, fondateur et directeur général de Mattereum à la suite de la récente acquisition du GSX Group. Valereum et Mattereum prévoient d'explorer un certain nombre d'opportunités et de synergies entre les deux sociétés. Afin d'officialiser le début de ces changements, Vinay Gupta se retire de son rôle de conseiller externe auprès de Valereum.

Cours actuel de l'action : 0,051 EUR

Variation sur 12 mois : +2,0%

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

