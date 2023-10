(Alliance News) - Valereum PLC a annoncé mardi une réduction de sa perte grâce à une baisse des coûts, tout en soulignant qu'elle se concentre sur la finalisation de l'acquisition de la Bourse de Gibraltar.

La société basée à Gibraltar et cotée à l'AQSE, qui relie les produits monétaires classiques libellés en dollars américains et en livres sterling aux cryptocurrencies, a déclaré que la perte avant impôts au premier semestre 2023 s'est réduite à 624 627 livres sterling, contre 1,0 million de livres sterling l'année précédente, ce qui est pratiquement identique à ses coûts administratifs au cours des deux semestres. La société ne génère pas encore de revenus.

"Le premier semestre 2023 a été une période difficile pour la société, notamment en ce qui concerne la collecte de fonds, dans un contexte de détérioration de la conjoncture macroéconomique mondiale et d'incertitude sur les marchés financiers mondiaux", a déclaré Valereum.

La société reste concentrée sur l'achat de la bourse de Gibraltar, qu'elle a déclaré vouloir acheter en octobre 2021 pour un montant non divulgué.

"L'ensemble de l'équipe de direction de Valereum se concentre sur la finalisation de l'acquisition de la Bourse de Gibraltar et poursuit les discussions avec la Commission des services financiers de Gibraltar au sujet de sa demande et de sa requête de prolongation. Bien qu'une conclusion positive avec la GFSC ne soit pas garantie, le conseil d'administration de Valereum est optimiste et se réjouit d'annoncer ses plans et de les mettre en œuvre à l'avenir", a déclaré Valereum.

Les actions de Valereum se sont négociées pour la dernière fois à l'AQSE à 3,82 pence l'unité le 31 août.

