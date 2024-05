(Alliance News) - Valereum PLC a annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec Securities Trading Technology Mauritius Ltd, afin d'améliorer l'infrastructure technologique de base de Valereum.

Valereum se concentre sur les marchés numériques à jetons en tant qu'opérateur d'échange et de marché, tandis que Securities Trading Technology est une société basée en Afrique du Sud, qui se concentre sur le développement de logiciels pour les marchés financiers.

L'accord porte sur le développement de Bridge Digital FMI, l'infrastructure numérique des marchés financiers de Valereum basée sur la blockchain.

Selon les termes de l'accord, Securities Trading Technology fournira un soutien et un développement continus, dans le but de commercialiser les technologies combinées des deux entreprises, pour de futures solutions en marque blanche.

STT intégrera l'IGF numérique Bridge de Valereum à ses produits de base afin d'en améliorer les fonctionnalités et de proposer une offre unique à tous les acteurs des marchés financiers.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à STT pour compléter et commercialiser notre vision de l'IGF numérique Bridge. En STT, nous avons un partenaire qui fournit une infrastructure d'échange de premier plan au niveau mondial et qui a les capacités et les fonctionnalités pour nous aider à développer et à fournir une solution totale intégrant la technologie blockchain pour transformer la façon dont les actifs numériques sont échangés et réglés", a déclaré le directeur général Nick Cowan.

Les actions de Valereum ont été négociées pour la dernière fois à 4,41 pence sur Aquis vendredi matin, en baisse par rapport à 5,37 pence jeudi en fin de journée.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

