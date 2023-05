More Acquisitions annule l'achat de Megasteel ; PCI-PAL est optimiste

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Arbuthnot Banking Group PLC - Banque basée à Londres - Dit qu'elle continue à bénéficier d'un modèle d'entreprise selon lequel le retour d'un taux de base plus élevé de la Banque d'Angleterre conduit à des revenus plus élevés sur les prêts et les liquidités excédentaires de la société. Les soldes des prêts, y compris les actifs loués au 30 avril, augmentent pour atteindre 2,23 milliards de livres sterling, contre 2,06 milliards de livres sterling l'année précédente. Les actifs sous gestion au 30 avril augmentent de 3,8 % pour atteindre 1,38 milliard de livres sterling, contre 1,33 milliard de livres sterling au 31 décembre.

Artisanal Spirits Co PLC - Distillateur de whisky en fût unique et en édition limitée basé à Edimbourg, Ecosse, et propriétaire de la Scotch Malt Whisky Society - Note que le chiffre d'affaires a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, après un "début d'année globalement plat". La croissance devrait se poursuivre pendant le reste du semestre. Ajoute que le nombre de membres a augmenté de 10 % par an à la fin du mois d'avril, s'établissant à plus de 38 000. Il note positivement les signes de reprise en Chine et le lancement réussi d'une nouvelle franchise en Corée du Sud. Souligne qu'une nouvelle filiale à Taïwan devrait être lancée au troisième trimestre 2023. Il déclare être en bonne voie pour atteindre les attentes consensuelles du marché pour 2023, à savoir un chiffre d'affaires de 25,2 millions de livres sterling, contre 21,8 millions de livres sterling en 2022, et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 1,1 million de livres sterling, contre un Ebitda ajusté de 394 000 livres sterling en 2021.

Kendrick Resources PLC - Société d'exploration et de développement minier basée à Londres - Fait état d'une découverte d'équivalent nickel dans le gisement de nickel-cuivre Stormyra à Espedalen, en Norvège. Le gisement contient 5,5 % d'équivalent nickel. Colin Bird, président exécutif, déclare : "D'après les données géophysiques, nous avons potentiellement plusieurs centaines de mètres de longueur à tester pour délimiter grossièrement le corps minéralisé de Stormyra. Nous avons également 10 autres cibles de nickel de haute qualité dans notre licence qui ont toutes des intersections de forage supérieures à 1 % de nickel. Nous étudions chaque cible et les classons par ordre de priorité avant de procéder à d'autres forages.

More Acquisitions PLC - special purpose acquisition company - Se retire du projet d'acquisition de Megasteel Ltd (31,5 GBP) qui avait été annoncé lundi, citant le comportement abusif et menaçant "totalement inacceptable" de parties prétendant être des actionnaires de More Acquisitions à l'égard de la direction de Megasteel. "Les administrateurs estiment que l'arrêt de l'acquisition à ce stade très tardif, après plus de huit mois de due diligence réussie, est non seulement profondément décevant, mais qu'il était également tout à fait évitable. Sans les actions totalement inacceptables et profondément offensantes de certaines personnes, tous les actionnaires de More auraient eu l'occasion de décider individuellement d'approuver ou non l'acquisition", déclare More Acquisitions. La société ajoute qu'elle prévoit de lever la suspension de la négociation des actions dès que possible. Le directeur exécutif Rod McIllree déclare : "L'abandon du projet d'accord avec Megasteel représente une énorme opportunité gâchée, non seulement pour les actionnaires de More, qui ont été privés de leur droit de se prononcer sur l'acquisition et d'en tirer potentiellement profit, mais aussi pour l'ensemble du marché boursier londonien".

Mortgage Advice Bureau Holdings PLC - Courtier en hypothèques basé à Londres - Déclare qu'au premier trimestre 2023, la valeur des achèvements sur le marché élargi a été inférieure de 21% aux nouveaux prêts hypothécaires par rapport à l'année précédente. Cependant, dit : "Nous avons continué à augmenter notre part de marché, ce qui a été réalisé en dépit d'une réduction du nombre de conseillers depuis le quatrième trimestre 2022." Il ajoute qu'au cours des six mois qui ont suivi le "mini-budget" du gouvernement britannique de septembre 2022, les nouvelles approbations de prêts hypothécaires sur le marché ont diminué de 40 % en glissement annuel. "Il y a des signes précurseurs d'une augmentation de l'activité et les niveaux d'approbation des prêts hypothécaires ont maintenant commencé à s'améliorer progressivement, mais restent nettement inférieurs à ceux de la période équivalente de l'année dernière", indique Mortgage Advice.

PCI-PAL PLC - Fournisseur mondial de solutions cloud de paiement décroché pour les communications d'entreprise basé à Suffolk, en Angleterre - Fait état d'une "dynamique forte et continue avec d'excellentes performances sur l'ensemble de ses paramètres clés" pour l'exercice financier 2023 en cours se terminant le 30 juin. L'entreprise souligne les nouveaux contrats qu'elle a remportés au cours du second semestre, tels que les contrats d'entreprise aux États-Unis, où elle note une "croissance accélérée de son pipeline de ventes". Entre-temps, PCI-PAL réfute les "allégations infondées de violation de brevet" concernant une plainte pour violation de brevet déposée par Sycurio Ltd contre la société, avec un procès au Royaume-Uni prévu pour huit jours à partir du 12 juin. Une décision est attendue jusqu'à quatre mois plus tard.

Velocity Composites PLC - Fournisseur de kits de matériaux composites pour l'aérospatiale et d'autres fabricants de haute performance, basé à Burnley, en Angleterre, dont les kits visent à réduire toutes les formes de déchets de la chaîne d'approvisionnement en matériaux composites - déclare que les résultats du semestre clos le 30 avril ont été conformes aux attentes. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 7,0 millions de livres sterling, soit une hausse annuelle de 15 %. "La demande revient régulièrement aux niveaux d'avant la pandémie, en s'appuyant sur la dynamique signalée dans les résultats récents, alors que l'industrie aérospatiale mondiale se redresse et que les taux de production prévus par les fabricants d'équipement d'origine augmentent", déclare l'entreprise. Elle ajoute qu'en dépit de l'impact des conditions macroéconomiques sur les marges, elle est parvenue à conclure des augmentations de prix avec ses principaux clients. Velocity déclare : "En dehors des États-Unis, il reste également d'importantes possibilités de croissance en Europe grâce aux clients britanniques actuels et à l'utilisation accrue de notre capacité de production européenne établie. La société a déjà conclu des contrats avec des entreprises britanniques et américaines qui, une fois en pleine production (aux taux de production actuels des équipementiers), augmenteront de manière significative les revenus par rapport aux niveaux actuels". Velocity prévoit de publier ses résultats semestriels le 11 juillet.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

