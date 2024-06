PCI-PAL PLC - fournisseur de solutions de paiement en nuage et de protection des données basé à Londres - conclut un accord confidentiel avec son concurrent Sycurio. Le règlement met fin à un litige en matière de brevets qui durait depuis septembre 2021. Il met fin à toutes les procédures judiciaires, y compris au Royaume-Uni et aux États-Unis. "La résolution fait suite à la victoire retentissante de PCI Pal devant la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, et à la décision subséquente de la Cour d'appel, concluant que le brevet britannique de Sycurio n'est pas valide et n'est pas violé par PCI Pal", ajoute la société.

"Pendant plus de deux ans et demi, l'entreprise a dû faire face à la distraction indésirable de ce litige en matière de brevets intenté par un concurrent. Après notre victoire retentissante au Royaume-Uni, c'est une excellente nouvelle que nous ayons maintenant entièrement résolu les procédures juridiques restantes", déclare le directeur général James Barham.

"Au cours des trois dernières années, nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie principale, qui consiste à dominer le marché des services en nuage et à développer l'écosystème mondial de partenaires le plus solide dans notre domaine. Ces progrès continus témoignent à la fois de l'engagement exceptionnel de notre équipe et de celui de nos investisseurs qui nous ont soutenus tout au long du processus."

Cours actuel de l'action : 63,70 pence, en hausse de 15 % à Londres jeudi en fin de matinée

Evolution sur 12 mois : +19%.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

