(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

STS Global Income & Growth Trust - a un "portefeuille équilibré composé d'actions mondiales" - indique que la valeur nette d'inventaire au 31 mars était de 223,71 pence, en hausse par rapport aux 220,37 pence de l'année précédente. Il ajoute que le rendement total de la valeur liquidative pour l'année a été de 4,8 % et que le rendement total du cours de l'action a été de 6,1 %, par rapport à un rendement total de 11,5 % pour l'indice Lipper Global - Equity Global Income. L'année précédente, la valeur nette d'inventaire avait enregistré un rendement total négatif de 1,8 %, le cours de l'action un rendement total négatif de 4,8 % et l'indice Lipper Global - Equity Global Income un rendement total de 0,5 %. Annonce du quatrième dividende trimestriel de 1,525 pence par action.

----------

Orcadian Energy PLC - société de développement pétrolier et gazier - annonce qu'elle a conclu un accord de principe non contraignant avec un partenaire potentiel pour l'exploitation de sa licence SNS récemment attribuée. Cet accord accorde au partenaire potentiel une période d'exclusivité commerciale. Cette période s'étend jusqu'à la fin de l'année 2024. Selon les termes de l'accord, une société affiliée au partenaire consent un prêt de 1,4 million USD à Orcadian pour une durée maximale de deux ans.

----------

Powerhouse Energy Group PLC - Société de conversion de déchets non recyclables en énergie, basée à Bingley, Angleterre - annonce que la plainte initialement déposée en octobre par GetGo Recycling Ltd, maintenant appelée Onunda Ltd, contre son brevet européen et ses demandes de brevet a été résolue. Elle explique qu'un accord a été conclu pour résoudre les problèmes et qu'elle se réjouit de faire progresser ses autres demandes de brevet en Europe et dans le reste du monde. L'accord garantit qu'aucune contestation supplémentaire des brevets de Powerhouse dans le monde ne sera soulevée par Onunda ou l'une des sociétés de son groupe, aujourd'hui ou à l'avenir.

----------

Future PLC - éditeur de magazines en ligne basé à Bath, en Angleterre, et propriétaire du site web de comparaison de prix Go Compare - démarre le programme de rachat d'actions de 45 millions de livres sterling annoncé précédemment.

----------

Neometals Ltd - producteur de matériaux pour batteries basé à Londres - annonce que la dernière étape d'électrolyse des essais pilotes du procédé ELi a commencé au Canada à NESi, l'installation d'essai du fournisseur d'électrolyseurs NORAM. Les essais permettront d'électrolyser une solution purifiée de chlorure de lithium provenant d'une source de saumure exploitée en Amérique du Sud et de produire de l'hydroxyde de lithium comme produit primaire. Le volet à long terme de l'essai fournira des données confirmant la consommation d'énergie prévue, la durée de vie de la membrane et la qualité du produit, afin de soutenir les activités de licence de la technologie en cours.

----------

Bradda Head Lithium Ltd - Explorateur de lithium axé sur l'Amérique du Nord - Fait le point sur les travaux réalisés dans le cadre de son projet Basin en Arizona. Le programme de forage d'expansion des ressources de lithium dans l'argile s'est achevé avec la réalisation de huit trous de forage dans la partie cible de Basin North du projet Basin. Il note qu'une expansion des ressources de 1,08 million de tonnes à un minimum de 2,5 millions de tonnes d'équivalent carbonate de lithium générerait un paiement de redevances de 3 millions USD à Bradda Head de la part de Lithium Royalty Co. À ce jour, des résultats partiels ont été reçus, le reste étant encore en attente.

----------

Warpaint London PLC - Fournisseur de cosmétiques colorés basé dans le Buckinghamshire, propriétaire des marques W7 et Technic - annonce que ses actions ordinaires ont été approuvées pour être négociées sur l'OTCQX Best Market aux Etats-Unis. La négociation commence mercredi. L'entreprise continuera à être cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres. L'entreprise estime que cela offrira de meilleurs avantages aux investisseurs, notamment un accès plus facile à la négociation pour certains investisseurs situés aux États-Unis et une plus grande liquidité grâce à un bassin géographique plus large d'investisseurs potentiels.

----------

Zotefoams PLC - fournisseur de technologie de matériaux cellulaires - Fournit une mise à jour commerciale positive pour les quatre mois se terminant en avril avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. Le groupe a maintenu la dynamique positive observée au cours de l'exercice 2023 pour enregistrer une croissance globale des ventes de 14% et un chiffre d'affaires record. Il souligne une augmentation de 46 % des ventes de produits à haute performance, mais note que les ventes de mousses polyoléfines ont baissé de 7 %. Les prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées. En outre, comme annoncé précédemment, David Stirling quittera son poste de directeur général après l'assemblée générale annuelle.

----------

The Artisanal Spirits Co PLC - Distillateur de whiskies en fût unique et en édition limitée basé à Édimbourg, en Écosse - émet une mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. Confirme que la dynamique positive d'amélioration des bénéfices du second semestre de l'exercice 2023 s'est poursuivie au début de l'exercice 2024, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du premier trimestre en hausse de plus de 0,5 million de livres sterling par rapport à l'année précédente. Cette performance est légèrement supérieure aux attentes. Nous continuons à anticiper une croissance consensuelle du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, avec un pourcentage moyen à un chiffre par rapport à l'année précédente. Nous restons en bonne voie pour atteindre le consensus sur l'Ebitda de 1 million de livres sterling pour l'ensemble de l'année.

----------

Ilika PLC - Société de technologie de batteries à l'état solide basée à Romsey, Angleterre - Annonce le début des essais de son premier lot de batteries prototypes pour véhicules électriques P1 Goliath dans le cadre d'un programme parrainé par un client. Ceci fait suite à l'achèvement réussi de la production et des essais internes. Le directeur général, Graeme Purdy, déclare : "Ilika a franchi avec succès une nouvelle étape de sa feuille de route Goliath. Nous sommes ravis de nous engager avec un portefeuille d'équipementiers et d'entreprises de niveau 1 intéressés dans des programmes d'évaluation parrainés commercialement. Nous continuons à progresser vers la commercialisation comme prévu et restons sur la bonne voie pour démontrer notre technologie Goliath à l'échelle pilote afin d'étayer les discussions sur les licences et le transfert de technologie. À court terme, nous nous concentrons sur l'augmentation de la capacité d'essai des batteries et sur la modernisation de nos chambres sèches, avec un développement fortement aligné sur la croissance du marché et les moteurs structurels du secteur des véhicules électriques".

----------

Regional REIT Ltd - investisseur dans l'immobilier commercial - publie une mise à jour commerciale pour le trimestre allant jusqu'à mars. Les actifs immobiliers bruts s'élevaient à 688,2 millions de livres sterling à la fin du premier trimestre, soit une baisse de 1,8 % par rapport aux 700,7 millions de livres sterling enregistrés à la fin du mois de décembre. Les loyers totalisent 65,5 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 67,8 millions de livres sterling au 31 décembre, et le taux d'occupation EPRA est de 79,9 %, en légère baisse par rapport à 80,0 %. Le recouvrement total des loyers pour le trimestre est actuellement de 97,2 %, en hausse par rapport à l'année précédente (96,3 %). Le rapport ajoute : "Bien que la toile de fond inflationniste continue d'avoir un impact sur l'économie, il y a des signes que l'inflation se rapproche de l'objectif de deux pour cent de la Banque d'Angleterre, ce qui permet des perspectives plus favorables pour l'entreprise." Says versera un dividende de 1,20 pence par action pour le trimestre.

----------

Polarean Imaging PLC - développeur de technologies d'imagerie médicale - lève 10 millions USD par le biais d'un placement et d'une souscription annoncés lundi à 1 pence par action. Note : la souscription comprend un investissement des investisseurs existants NUKEM Isotopes GmbH et Bracco Imaging SpA, ainsi que de certains directeurs et cadres de la société. NUKEM investit 2,5 millions d'USD et Bracco 2 millions d'USD. Les administrateurs et la direction investissent 321 000 USD. Le produit de la vente sera utilisé pour accélérer la commercialisation de XENOVIEW et pour soutenir l'investissement continu dans la recherche et le développement. En outre, il est prévu de lever 2,5 millions d'USD par le biais d'une offre ouverte aux actionnaires. Les conditions de l'offre ouverte sont les suivantes : 9 actions de l'offre ouverte pour 10 actions ordinaires existantes détenues, au prix de 1 pence par action de l'offre ouverte.

----------

PCI-PAL PLC - Fournisseur de solutions de paiement et de protection des données dans le nuage basé à Londres - annonce que la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles a statué en sa faveur dans l'affaire du litige non fondé en matière de brevets intenté par son concurrent Sycurio Ltd. La Cour rejette l'appel et confirme la décision initiale. La Cour accorde à PCI-PAL des dommages et intérêts d'un montant de 1,1 million de livres sterling.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.