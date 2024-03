(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Ariana Resources PLC - société d'exploration de métaux précieux axée sur la ceinture métallogénique eurasienne de Tethyan - déclare que la récente campagne de forage d'extension au projet Tavsan dans l'ouest de la Turquie a donné des résultats à "haute teneur". À un endroit, le forage a intercepté 12,6 mètres de 4,61 grammes d'or par tonne de minerai, ainsi que 1,7 mètre de 9,2 grammes d'or par tonne. Des mises à jour des ressources et des réserves de Tavsan sont en cours à la suite de ces résultats, que le directeur général de la société qualifie de "parmi les plus passionnants qu'Ariana ait jamais publiés". La société affirme que la construction de la mine de Tavsan "continue à bien avancer" et espère pouvoir déclarer la première production sur le site dans les mois à venir.

Catenai PLC - Société de médias et de technologie basée à Londres - Émission de 265,5 millions d'actions nouvelles au prix de 0,3 pence chacune. La première tranche de 153,3 millions d'actions permettra de lever un produit brut de 460 000 GBP, tandis que le reste permettra de lever jusqu'à 260 000 GBP, ce qui, selon Catenai, permettra à la société de disposer d'un fonds de roulement général.

Ashoka India Equity Investment Trust PLC - Fonds d'investissement axé sur un portefeuille de services financiers indiens - Au cours des six mois précédant le 31 décembre, le fonds a réalisé un rendement total de 15,7 % sur la valeur de l'actif net, soit 16,4 % de moins que son indice de référence, le MSCI India IMI. Cette performance est supérieure à celle de 10,0 % enregistrée au cours de la même période intermédiaire en 2022. La valeur nette d'inventaire par action a augmenté pour atteindre 238,6 pence au 31 décembre, contre 206,2 pence au 30 juin. L'actif net de la société est passé de 232,6 millions de livres sterling à 298,1 millions de livres sterling au cours de la même période de six mois.

Power Metal Resources PLC - société mondiale d'exploration des métaux - La filiale Power Arabia Ltd signe un protocole d'entente avec le ministère de l'investissement de l'Arabie Saoudite. Ce protocole confère à la filiale le contrôle des activités de Power Metal dans le golfe Persique. La société indique que plusieurs coentreprises portant sur des licences d'exploration existantes dans la région en sont au "stade final des négociations", et que les premiers travaux devraient débuter en avril. Power Arabia fait actuellement l'objet d'un financement pré-IPO et la société affirme avoir déjà reçu un intérêt significatif de la part d'investisseurs régionaux et internationaux.

Union Jack Oil PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les actifs terrestres au Royaume-Uni et aux États-Unis - Acquisition de trois nouveaux ensembles de puits afin d'élargir son portefeuille de redevances minières. Les redevances achetées sont situées dans le Dakota du Nord et au Texas et ont été acquises pour un montant total d'environ 168 000 USD. Cette opération porte à 165 le nombre total de puits de production de la société au Texas et dans le Dakota du Nord.

PCI-PAL PLC - Fournisseur de solutions de paiement et de protection des données en nuage basé à Londres - Achève le placement de 6,3 millions d'actions à 56 pence chacune, levant environ 3,5 millions de livres sterling de produits. Le placement a été "largement sursouscrit". Les actions placées représentent environ 9,5 % du capital social émis de la société. James Barham, directeur général, déclare : "Nous sommes désormais en excellente position pour continuer à capitaliser sur l'opportunité passionnante que représente notre activité aux États-Unis, pour favoriser une plus grande adoption de nos produits de base et des améliorations apportées à nos nouveaux produits, et pour soutenir nos efforts accrus dans la région EMEA."

1Spatial PLC - Société de gestion de données basée à Dublin - déclare qu'elle a l'intention de s'assurer jusqu'à 10 % de son marché adressable de 400 millions de livres sterling dans les cinq ans, ce qui se traduirait par environ 40 millions de livres sterling de recettes annuelles récurrentes.

Forward Partners Group PLC - société de capital-risque basée à Londres et spécialisée dans les investissements dans le secteur technologique - déclare que son acquisition par Molten Ventures PLC a reçu l'aval de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni. Molten Ventures est une société de capital-risque qui se concentre également sur les entreprises technologiques à forte croissance. En novembre, Molten a fait une offre pour Forward Partners au prix de 279,6 pence par action de la société, ce qui la valorise à environ 41,1 millions de livres sterling. Le plan entrera en vigueur après la remise de l'ordonnance du tribunal au registraire des sociétés, qui devrait avoir lieu le 14 mars.

