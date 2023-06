Sycurio répond aux accusations de violation de confidentialité de PCI-PAL

(Alliance News) - Sycurio Ltd a répondu jeudi à l'allégation de PCI-PAL PLC concernant une violation l'année dernière des accords de confidentialité liés à un litige en cours, déclarant que la déclaration "contient des inexactitudes matérielles" et réaffirmant qu'elle a un dossier "solide".

PCI-PAL, un fournisseur de solutions logicielles de paiement en nuage sécurisé basé à Suffolk, en Angleterre, a déclaré mercredi que les avocats américains de Sycurio avaient informé PCI-PAL le 26 mai que les termes des accords de confidentialité avaient été violés en avril 2022. Sycurio est un fournisseur de logiciels de paiement basé à Surrey, en Angleterre, et un concurrent de PCI-PAL.

Les accords ont été conclus dans le cadre d'un litige au Royaume-Uni, Sycurio alléguant que PCI-PAL a enfreint ses brevets américains. PCI-PAL a déclaré que Sycurio avait illégitimement partagé des informations confidentielles avec du personnel non couvert par les accords, et que Sycurio "pourrait" avoir utilisé des informations confidentielles lors d'une réunion du conseil d'administration en présence de personnel interne et externe.

PCI-PAL s'est déclarée "choquée" que Sycurio "ait des contrôles si faibles qu'une telle violation de données ait pu se produire", et "surprise" par le temps nécessaire pour découvrir et signaler la violation présumée.

En réponse, Sycurio a déclaré jeudi : "Nous sommes au courant de la déclaration de PCI-Pals qui contient des inexactitudes matérielles et fait l'objet d'une correspondance juridique en cours. Cette déclaration s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, qui débute le 12 juin devant la Haute Cour du Royaume-Uni, dans laquelle Sycurio poursuit PCI-Pal pour violation de sa technologie propriétaire.

"Sycurio a intenté une action en justice pour protéger ses droits de brevet dans l'intérêt de ses investisseurs, clients, partenaires et employés et pour empêcher l'utilisation illicite de ses technologies brevetées par d'autres. Nous maintenons notre position, à savoir que nous disposons d'un dossier juridique solide.

Les actions de PCI-PAL n'étaient pas négociées à 56,21 pence jeudi matin. Elles ont été négociées pour la dernière fois mercredi après-midi. L'action a baissé de 15 % au cours des 12 derniers mois.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.