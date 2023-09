PCI-PAL PLC est une société basée au Royaume-Uni dont l'activité consiste à fournir des solutions mondiales de paiement sécurisé dans le nuage pour les communications d'entreprise. Les produits de la société décrochent les paiements et les données dans n'importe quel environnement de communication d'entreprise, y compris la voix, le chat, le social, le courrier électronique et les centres de contact. Sa technologie comprend le masquage DTMF (Dual Tone Multi Frequency), l'engagement numérique, la reconnaissance vocale, le nuage mondial et les solutions brevetées et protégées. La technologie de masquage DTMF pour la conformité PCI supprime tout besoin pour l'agent de voir, d'entendre ou de stocker des données de paiement sensibles. Son Digital Engagement permet de décrocher les paiements via les canaux d'engagement numériques, tels que Webchat, Whatsapp, les médias sociaux et les courriels. Sa technologie de reconnaissance vocale est une caractéristique de ses solutions de paiement d'assistance à l'agent et de réponse vocale interactive, permettant aux clients de prononcer leurs coordonnées de manière décrochée au lieu d'utiliser le clavier de leur téléphone. Sa base de produits est disponible à partir de sa plateforme cloud mondiale hébergée sur Amazon Web Services.

Secteur Services et conseils en informatique