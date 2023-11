L'entreprise de mode Shein, fondée en Chine, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, ont déclaré lundi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Voici quelques éléments clés :

QUI EST SHEIN ?

Fondée par l'entrepreneur chinois Chris Xu en 2012, Shein est devenue depuis une place de marché mondiale de la mode, desservant des clients dans plus de 150 pays et employant plus de 11 000 personnes, selon son site web.

Produisant des milliers de nouveaux modèles par jour, Shein a un modèle de vente directe qui cible ses millions d'adeptes sur les médias sociaux et fait un usage intensif des influenceurs et des codes de réduction.

Shein, connue pour ses hauts à 10 dollars et ses shorts de motard à 5 dollars, affirme avoir plus de 250 millions d'adeptes sur les médias sociaux et un portefeuille de 10 marques, dont Romwe, MOTF et Cuccoo.

Elle ne divulgue pas publiquement son chiffre d'affaires, mais des sources affirment que l'entreprise a réalisé environ 100 milliards de yuans (15,7 milliards de dollars) en 2021.

MODÈLE D'ENTREPRISE

Shein produit des vêtements en Chine pour les vendre en ligne aux États-Unis, en Europe et en Asie hors Chine.

L'entreprise ne possède ni n'exploite aucun site de production et travaille avec environ 5 400 fabricants sous contrat, principalement en Chine.

Elle utilise un système de fabrication à la demande qui lui permet d'augmenter rapidement la production d'articles populaires et d'abandonner les produits qui ne se vendent pas comme prévu. Ce processus permet d'améliorer la vitesse de production et la gestion des stocks.

Selon Mme Shein, cette approche lui a permis d'atteindre régulièrement des taux d'invendus moyens de l'ordre de 10 %.

SCRUTINIE DES ÉTATS-UNIS

Shein expédie la majorité de ses produits directement de Chine aux acheteurs par avion, dans des colis adressés individuellement.

Cette stratégie a permis à l'entreprise d'éviter que les invendus ne s'accumulent dans les entrepôts et d'échapper aux taxes à l'importation aux États-Unis, l'un de ses plus gros marchés, car elle permet au détaillant en ligne de tirer parti de la disposition "de minimis" qui exempte les produits bon marché des droits de douane.

Cette disposition fiscale fait actuellement l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part du Congrès, ses détracteurs estimant qu'elle permet aux entreprises d'échapper à des droits de douane plus élevés sur les produits chinois.

L'exemption tarifaire accordée depuis des décennies pour les colis d'une valeur inférieure ou égale à 800 dollars est ouverte à tous les détaillants, mais elle est surtout utilisée par des entreprises chinoises telles que Shein, Temu (PDD Holding) et, potentiellement, par la nouvelle activité de commerce électronique de TikTok.

Sa stratégie de vente en ligne uniquement lui a permis de limiter ses frais généraux, mais l'allongement des délais d'attente - jusqu'à deux semaines ou plus pour recevoir des marchandises aux États-Unis - l'a désavantagé par rapport à ses rivaux tels que Target, Walmart et Amazon.com .

Selon le cabinet d'analyse commerciale ImportGenius, l'entreprise envoie désormais davantage de vêtements et d'articles ménagers à bas prix dans les entrepôts américains afin d'accélérer les délais d'expédition.

ÉVALUATION

L'entreprise a été évaluée à plus de 60 milliards de dollars lors d'une levée de fonds privée de 2 milliards de dollars en mars, ce qui la rend plus importante que le détaillant suédois H&M, qui vaut 27 milliards de dollars.

À cette valeur, Shein resterait derrière le propriétaire d'Uniqlo, Fast Retailing, évalué à 80 milliards de dollars, et le propriétaire de Zara, Inditex, évalué à 126 milliards de dollars.

Shein a transféré son siège social de Nanjing, capitale de la province chinoise du Jiangsu, à Singapour vers la fin de l'année 2021, un changement qui, selon les analystes, permet à l'entreprise de contourner les nouvelles règles strictes de la Chine sur les cotations à l'étranger. (Reportage de Miyoung Kim ; Rédaction de Stephen Coates)