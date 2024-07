Les vendeurs chinois de commerce électronique luttent pour leur survie alors que la croissance des ventes ralentit, que la pression sur les prix augmente et que les plateformes d'achat rivalisent de politiques de plus en plus agressives pour attirer des clients de plus en plus attentifs aux coûts.

L'industrie du commerce électronique, autrefois florissante et ponctuée de séances de shopping avec galas et célébrités, subit de plein fouet les conséquences d'une économie en perte de vitesse qui a poussé les consommateurs à resserrer les cordons de leur bourse.

Alors que les remises extrêmes, les campagnes de vente menées par des influenceurs et les politiques de retour généreuses ont largement contribué à enrichir le secteur, ces mêmes pratiques auxquelles les vendeurs doivent se conformer nuisent désormais à ceux sur lesquels le secteur repose.

"La période faste pour le commerce électronique est terminée", a déclaré Lu Zhenwang, opérateur de commerce électronique basé à Shanghai, qui vend des articles de tous les jours pour de petits vendeurs. "Cette année, la concurrence est féroce et je ne pense pas que beaucoup de vendeurs survivront encore trois ans.

Les marges bénéficiaires sont réduites sur les grandes plateformes comme celles d'Alibaba et de JD.com, mais aussi sur les milliers de petites entreprises qui ont rejoint la décennie du boom du commerce électronique qui a commencé vers 2013.

Grâce à ce boom, le commerce électronique représente 27 % du commerce de détail, avec 12 000 milliards de yuans (1 650 milliards de dollars) de marchandises vendues chaque année.

Mais le ralentissement de l'économie s'accompagne d'un ralentissement de l'e-commerce, la croissance à deux chiffres de ces dernières années devant être remplacée par une croissance à un chiffre, selon les données d'Euromonitor.

L'une des conséquences est que l'enthousiasme pour la participation aux fêtes des ventes diminue sensiblement, a déclaré M. Lu, la plus importante - la Journée des célibataires, qui aura lieu le 11 novembre - étant une proposition "risquée".

"Vous n'avez aucune idée du nombre de produits que vous pourrez vendre, mais vous devez constituer des stocks en conséquence", a-t-il déclaré. "Il est presque impossible d'observer une croissance explosive lors d'un événement commercial.

PROTECTION DES ACHETEURS

Alors que l'impact du ralentissement commence à se faire sentir, les vendeurs s'élèvent contre les effets secondaires des gadgets de vente.

À l'occasion de l'événement "618" consacré aux achats en ligne, qui découle de la création de JD.com le 18 juin, le propriétaire de la marque de vêtements féminins Inman a demandé aux autorités de mettre un frein aux politiques de "protection des retours d'achats" des plateformes, qui obligent les vendeurs à prendre en charge les frais de retour.

De telles politiques ont commencé sur la plateforme à bas prix de PDD, Pinduoduo, en 2021 et se sont avérées si populaires que d'autres ont suivi le mouvement - à un coût énorme pour les vendeurs, ont déclaré les vendeurs à Reuters.

"Le taux de retour sur les plateformes de commerce électronique est de 60 %", a écrit Fang Jianhua, fondateur d'Inman, sur les réseaux sociaux. Avant la mise en place de ces politiques, il était d'environ 30 %, a-t-il ajouté.

M. Fang a déclaré que les grandes plateformes, dont dépendent les vendeurs, ne devraient pas utiliser des politiques de "priorité au consommateur" qui alourdissent le fardeau des entreprises, dont beaucoup doivent vendre à perte pour conserver une position élevée dans les résultats de recherche, dans un contexte de remises multiples.

L'opérateur de commerce électronique Lu a déclaré que les politiques de protection des retours avaient fait grimper en flèche les taux de retour dans des catégories telles que l'habillement.

Bien que les taux de retour des vêtements aient toujours été relativement élevés, ils ont bondi depuis que l'obligation pour les acheteurs de payer les frais de port lorsqu'ils retournent des marchandises a été supprimée, ont déclaré les vendeurs. "Tous les trois vêtements que vous vendez, au moins deux seront retournés, et vous payez les frais de courrier aller-retour", a déclaré M. Lu.

Pinduoduo, JD.com et Taobao et Tmall d'Alibaba n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

VENDRE À PERTE

Davy Huang, directeur du développement commercial de la société de conseil en commerce électronique Azoya, a déclaré que les consommateurs avaient augmenté le taux de retour des achats impulsifs, ce qui rend la vie plus difficile aux petits détaillants qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante pour en supporter le coût.

"Mais je pense que les taux de retour ne représentent qu'une fraction des défis auxquels ces entreprises sont confrontées", a-t-il déclaré. "Elles doivent également faire face à des coûts élevés d'acquisition de trafic et à des coûts élevés de collaboration avec les influenceurs et les diffuseurs de programmes en direct.

Les détaillants ressentent également l'impact des usines qui vendent directement aux consommateurs à des prix d'usine. Par conséquent, certains vendeurs sur Pinduoduo sont déficitaires depuis deux ans, a déclaré He-Ling Shi, professeur d'économie à l'université Monash de Melbourne.

"Ils n'ont pas beaucoup d'espoir que les prix finissent par être suffisants pour couvrir leurs coûts, mais ils doivent le faire (continuer à vendre via Pinduoduo), sinon ils devront fermer leurs usines", a déclaré M. Shi.

Selon M. Lu, l'environnement opérationnel est médiocre parce que le pic du commerce électronique a créé ce que l'on appelle en chinois l'effet "neijuan", c'est-à-dire le fait de travailler plus dur pour obtenir de moindres bénéfices.

"Il n'y a pas de croissance des ventes, parce qu'il n'y a pas de nouveaux clients et que le revenu moyen des gens n'augmente pas comme il y a dix ans", a déclaré M. Lu. "Il n'y a que de la concurrence, entre les plateformes, entre les vendeurs. C'est la nouvelle normalité pour le secteur du commerce électronique en Chine. (1 $ = 7,2709 yuans chinois renminbi)