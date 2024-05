Le gouvernement sud-coréen a signé lundi un accord avec les unités locales d'AliExpress (Alibaba) et de Temu (PDD Holdings) pour promouvoir la sécurité des produits, a déclaré la Korea Fair Trade Commission (KFTC).

Cet accord fait suite à une surveillance réglementaire accrue d'AliExpress, de Temu et d'autres plateformes de commerce électronique chinoises, qui élargissent considérablement leur base d'utilisateurs en Corée du Sud.

"Des inspections de sécurité récemment menées sur des produits tels que ceux destinés aux enfants vendus sur les plateformes AliExpress et Temu ont permis de détecter une grande quantité de substances nocives pour le corps humain, menaçant gravement la sécurité des consommateurs" et rendant l'accord nécessaire, a déclaré l'organisme de surveillance du commerce KFTC.

Ray Zhang, PDG d'AliExpress Korea, et Qin Sun, cofondateur de Temu, étaient présents à la cérémonie de signature lundi.

En vertu de l'accord, la KFTC collectera des données sur les produits nocifs et les fournira à AliExpress et Temu, qui en informeront les vendeurs et les consommateurs. Le gouvernement vérifiera également si les produits nocifs ont été bloqués par les plateformes.

C'est la première fois que Temu signe un tel accord volontaire dans le monde, a déclaré la KFTC, bien que d'autres régions, comme l'Union européenne et l'Australie, aient déjà réglementé les produits dangereux vendus sur les plateformes en ligne par le biais de tels accords.

Selon les données d'Euromonitor, le marché sud-coréen du commerce électronique est le quatrième au monde, juste derrière la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni, et plus important que le marché japonais, bien que la Corée du Sud ne soit que le 29e pays le plus peuplé au monde.

Le nombre d'utilisateurs d'AliExpress et de Temu en Corée du Sud a grimpé à 8,87 millions et 8,29 millions, respectivement, en mars 2024, devant les plateformes d'achat nationales telles que 11st, qui compte 7,4 millions d'utilisateurs, selon la KFTC.

Le taux de croissance est particulièrement rapide pour Temu, qui est entré sur le marché sud-coréen en juillet de l'année dernière.

Les achats d'e-commerce sud-coréens en provenance de l'étranger ont bondi à 6,8 trillions de wons (4,97 milliards de dollars) en 2023, contre 5,3 trillions de wons en 2022, d'après Statistics Korea.

(1 $ = 1 368,5200 wons) (Reportage de Joyce Lee Rédaction d'Ed Davies)