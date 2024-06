Les détaillants chinois sont confrontés à un avenir difficile à court terme après un festival d'achats en ligne décevant en milieu d'année, qui a également assombri les perspectives de reprise de la deuxième économie mondiale.

Les ventes en ligne ont baissé pour la première fois au cours du festival 618 qui s'est achevé la semaine dernière, selon les rapports, reflétant les pressions qui s'exercent sur les détaillants qui sont déjà engagés dans une guerre des prix épuisante.

Le festival, nommé d'après la date de fondation du fournisseur de commerce électronique JD.com, le 18 juin, mais adopté par toutes les plateformes, est le deuxième événement commercial annuel le plus important en Chine après la "Journée des célibataires" en novembre et est considéré comme un indicateur clé de la consommation des ménages.

Ces deux événements ont mis en évidence la montée en puissance du consumérisme chinois et ont permis aux plateformes et aux marques d'augmenter leurs ventes. La dernière fois qu'Alibaba a fait état des recettes de la Journée des célibataires, en 2021, les ventes ont atteint 84,54 milliards de dollars pendant toute la durée de l'événement.

Cette année, le 618 a prouvé à quel point il est difficile de faire dépenser les consommateurs.

"Les dépenses des Chinois sont essentiellement axées sur les opportunités de vente et les coupons. S'ils ne dépensent pas pendant les soldes du 618, quand diable vont-ils consommer ?", a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

Pour être juste à l'égard de l'événement, les remises sont devenues disponibles tout au long de l'année depuis la pandémie, les détaillants les offrant de manière compétitive pour courtiser les consommateurs qui se serrent la ceinture, contribuant ainsi à freiner la croissance des ventes pendant les grands festivals de shopping.

L'année dernière, les ventes n'ont progressé que de 2 % lors de la grande fête des célibataires.

Si les rabais ont contribué à ralentir le flux de consommateurs qui délaissent les plateformes telles que JD.com et Tmall et Taobao, propriétés d'Alibaba, au profit d'acteurs à bas prix tels que Pinduoduo, ils n'ont pas dopé les dépenses de consommation - les récents résultats trimestriels ont montré que les recettes de la branche nationale d'Alibaba chargée du commerce électronique n'ont augmenté que de 4 %.

Les investisseurs ne sont pas non plus convaincus : les actions d'Alibaba ont baissé d'environ 5 % cette année et celles de JD.com de plus de 3 %.

Mais la plus grande préoccupation est la faiblesse du moral des consommateurs, qui reste obstinément bas depuis 2022.

Une nouvelle enquête de Bank of America sur la consommation en Chine a révélé que le sentiment s'est encore affaibli en juin.

La part des personnes interrogées qui prévoient de dépenser davantage au cours des six prochains mois est tombée à 45 % en juin, contre 55 % en avril. Et seulement 31 % des personnes interrogées s'attendent à une augmentation de leurs revenus au cours des six prochains mois, soit une baisse de 10 points de pourcentage par rapport à avril.

LE COMMERCE DE L'EVEREST

Josh Gardner, PDG de Kung Fu Data, qui gère les boutiques en ligne de plus d'une douzaine de marques internationales, a déclaré que le commerce électronique en Chine est communément appelé "commerce de l'Everest" en raison de ses énormes pics de vente autour du 618 et de la Journée des célibataires.

Mais ces pics pourraient devenir moins pointus à mesure que les périodes de vente s'allongent et que les consommateurs perdent de l'intérêt, se tournant plutôt vers les rabais quotidiens offerts, par exemple, par les achats en direct sur des plateformes telles que Douyin, propriété de ByteDance.

"Je pense que ce que nous observons cette année, c'est une désaffection pour le commerce de détail à plein tarif.... Il s'agit davantage de consommation rationnelle, de prudence et de recherche de valeur", a déclaré M. Gardner.

En Chine, les consommateurs sont réticents à dépenser en raison des inquiétudes concernant leur richesse personnelle, alimentées par un effondrement de l'immobilier, une croissance des salaires freinée et un taux de chômage élevé chez les jeunes, ce qui met en péril la réalisation de l'objectif de croissance économique d'"environ 5 %" que la Chine s'est fixé pour cette année.

Mais plutôt que de stimuler la consommation - comme ils l'ont fait par le passé - les festivals tels que le 618 pourraient aller à l'encontre d'un rebond de la consommation dans une année comme celle-ci, où tout le monde cherche à acheter ce dont il a besoin au prix le plus bas possible.

Kang Li, une mère de famille de 45 ans qui travaille dans la vente à Changsha, dans le sud du pays, fait partie de ceux qui deviennent plus économes et évitent d'acheter des articles non essentiels.

"J'ai acheté des articles ménagers essentiels, des vêtements et des chaussures pour mon enfant, ainsi que mes propres produits de soin", a déclaré Mme Kang en évoquant les 618 courses qu'elle a effectuées cette année.

En fait, je fais des réserves lorsque des événements commerciaux comme le 618 ont lieu, afin de ne pas avoir à les racheter avant la moitié de l'année, lorsque la Journée des célibataires arrive", a-t-elle ajouté.

Jason Yu, directeur général pour la Chine élargie de la société d'études de marché Kantar Worldpanel, a prévenu que les mois à venir seraient difficiles pour les détaillants, car les gens achètent ce dont ils ont besoin pendant le 618.

"Ce comportement de chargement du garde-manger est une surestimation du potentiel de consommation futur... Le mois de juillet sera très difficile", a-t-il déclaré.

Garcia-Herrero, de Natixis, a prévu que les ventes au détail n'augmenteraient qu'à un chiffre au second semestre, ce qui signifie que la part de la consommation dans le PIB de la Chine diminuera au lieu d'augmenter comme de nombreux économistes le pensent.

"C'est une très mauvaise nouvelle pour le rééquilibrage de l'économie mondiale, car la Chine devra continuer à exporter pour se sortir du pétrin", a-t-elle déclaré.