SINGAPOUR, le 9 juillet - L'unité internationale de commerce électronique du géant technologique chinois Alibaba exploite des outils génératifs alimentés par l'IA pour aider les commerçants transfrontaliers en matière de traduction, de création de contenu et de retours de produits, a déclaré le vice-président du groupe, Kaifu Zhang.

S'exprimant sur scène lors de la conférence Reuters Next à Singapour, le dirigeant, qui dirige l'initiative d'intelligence artificielle (IA) d'Alibaba International Digital Commerce, a déclaré qu'il était optimiste quant au potentiel de l'IA pour l'entreprise, même face aux tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis.

"La Chine est à peu près au même niveau que les États-Unis en ce qui concerne le taux d'innovation (en matière d'IA)", a déclaré M. Zhang, qui a mis l'accent sur les développements mondiaux réalisés en Chine et en Europe dans le domaine des technologies d'IA à source ouverte.

Le conglomérat technologique tentaculaire s'est efforcé de rendre ses places de marché mondiales, notamment AliExpress et Lazada, plus compétitives après avoir restructuré son unité de commerce électronique international pour en faire une activité autonome.

Les avantages d'une avance précoce se sont estompés ces dernières années, les ventes et la croissance ayant été dépassées par Shein, une société fondée en Chine, et Temu, une société de PDD cotée au NASDAQ.

Selon M. Zhang, Alibaba International Digital Commerce Group compte désormais 300 millions de consommateurs par an et plus d'un million de commerçants dans le monde. Cette unité est devenue l'un des domaines de croissance les plus prometteurs d'Alibaba. Les bénéfices ont augmenté de 44 % entre octobre et décembre par rapport à l'année précédente.

