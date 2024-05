PDF Solutions, Inc. est un fournisseur de solutions de données complètes pour l'écosystème des semi-conducteurs. La société propose des produits et des services conçus pour aider les entreprises des écosystèmes des semi-conducteurs et de l'électronique à se connecter, à collecter, à gérer et à analyser les données relatives à la conception, à l'équipement, à la fabrication et aux essais afin d'améliorer le rendement et la qualité de leurs produits. Ses offres combinent des logiciels propriétaires, des services professionnels et des plateformes d'hébergement en nuage de tiers pour le logiciel-service, des outils matériels de mesure électrique et de la propriété intellectuelle physique pour les conceptions de circuits intégrés. Les produits, services et solutions de l'entreprise ont été vendus à des fabricants de dispositifs intégrés, à des sociétés de semi-conducteurs sans usine, à des fonderies, à des fabricants de biens d'équipement et à des fournisseurs de systèmes. Les principaux produits logiciels et systèmes logiciels et matériels de sa plateforme comprennent le logiciel Exensio, le système de conception pour l'inspection, le système de véhicule de caractérisation et les produits logiciels Cimetrix.

