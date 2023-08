PDS Limited est une plateforme d'infrastructure de la mode mondiale basée en Inde qui offre des services de développement de produits, d'approvisionnement, de fabrication et de distribution pour les marques et les détaillants. La société est engagée dans le commerce de vêtements, la détention d'investissements, la conception, le développement, la commercialisation, l'approvisionnement et la distribution de vêtements prêts-à-porter de toutes sortes et d'autres produits de consommation dans le monde entier. Elle est également active dans le domaine de la détention, de la propriété, de la location ou de l'octroi de licences de biens immobiliers. Ses secteurs d'activité sont l'approvisionnement, la fabrication et autres. Le segment de l'approvisionnement fournit aux marques et aux détaillants des services internes de développement de produits, de conception, d'échantillonnage et de fabrication par l'intermédiaire d'usines tierces, ainsi que des services d'assurance qualité, de conformité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. La société exploite deux usines de fabrication au Bangladesh, ainsi qu'une unité de fabrication et une usine de découpe au Sri Lanka. Elle investit également dans des start-ups axées sur l'innovation dans la chaîne de valeur de la mode et les solutions durables, du concept à la livraison.

Secteur Habillement et accessoires