(Alliance News) - Marula Mining PLC a déclaré mardi qu'elle avait désigné l'entreprise de forage sud-africaine PDS Africa Pty Ltd pour effectuer des travaux d'exploration sur son site de Blesberg.

La société minière et de développement centrée sur l'Afrique a déclaré que PDS a mobilisé son appareil de forage et son équipement à la mine de lithium et de tantale de Blesberg, et qu'elle est en train de forer le premier trou d'un programme de forage de ressources de 2 900 mètres.

La semaine dernière, la société a approuvé un programme d'exploration et de planification minière de 26 millions de ZAR, soit 1,1 million de GBP, dans sa mine de Blesberg, en Afrique du Sud.

Le projet d'exploration de sa mine de lithium et de tantale sera financé par Q Global Mining Ltd, une filiale de Q Global Commodities, le coût de l'exploration étant compensé par les fonds de souscription qui seront reçus de Q Global.

La société a indiqué que la première phase de forage consistera à forer 20 trous, soit un total de 1 500 mètres, afin de définir une première estimation des ressources minérales.

La deuxième phase prévoit le forage de 18 trous sur 1 400 mètres supplémentaires, dans le but d'accroître la confiance dans l'estimation des ressources et de confirmer "la zone de minéralisation pour soutenir les plans de développement minier plus vastes pour Blesberg".

Le programme de forage devrait être achevé dans les six mois.

Le directeur général, Jason Brewer, a déclaré : "Nous sommes heureux de voir que ce programme de forage de ressources a commencé et nous avons été impressionnés par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles PDS Drilling a commencé ce travail de forage sur le site.

"Ce programme de forage de ressources vise à définir une première ressource JORC pour Blesberg et à servir de base au plan initial d'exploitation à ciel ouvert en roche dure qui doit être élaboré dans le cadre du programme plus large d'exploration de forage de ressources et de planification minière qui est actuellement en cours.

Les actions de Marula ont augmenté de 3,2 % à 15,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.