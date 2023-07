Peabody Energy Corporation est un producteur de charbon métallurgique et thermique. La société possède des intérêts dans 17 exploitations minières actives situées aux États-Unis et en Australie, notamment des intérêts dans Middlemount Coal Pty Ltd. (Middlemount). En outre, la société commercialise et négocie le charbon d'autres producteurs de charbon, négocie des contrats liés au charbon et au fret, et s'est associée à une coentreprise dans le but de développer divers sites. Les secteurs de la société sont les suivants : Seaborne Thermal Mining, Seaborne Metallurgical Mining, Powder River Basin Mining, Other U.S. Thermal Mining et Corporate and Other. Les activités du segment Seaborne Thermal Mining consistent en des mines situées en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Les mines de ce segment utilisent à la fois des procédés d'extraction en surface et souterrains pour extraire du charbon thermique à faible teneur en soufre et à haute teneur en Btu. Les activités du segment Seaborne Metallurgical Mining consistent en des mines dans le Queensland, en Australie, une en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie et une en Alabama, aux États-Unis.