Peabody Energy Corporation a annoncé la nomination de M. Katherine Banks en tant que membre du conseil d'administration de la société. M. Banks est l'ancien président de l'université Texas A&M. Avec cette nomination, le conseil d'administration de Peabody compte dix membres.

M. Banks a plus de 40 ans d'expérience dans les domaines de l'ingénierie, de la technologie et de l'enseignement. Avant d'être présidente de l'université Texas A&M et vice-chancelière des laboratoires nationaux pour le système universitaire Texas A&M, elle a occupé de nombreux postes de direction dans des écoles d'ingénieurs. Mme Banks est membre élu de l'American Society of Civil Engineers et a été élue à la National Academy of Engineering en 2014.

Le Dr. Banks est également administrateur indépendant de Halliburton Company. Il est titulaire d'une licence en ingénierie de l'université de Floride, d'une maîtrise en ingénierie de l'université de Caroline du Nord et d'un doctorat en ingénierie civile et environnementale de l'université Duke. Le Dr Banks siégera au comité de la santé, de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement, ainsi qu'au comité d'audit du conseil d'administration.