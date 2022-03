Forte hausse du bénéfice pour Peach Property en 2021

Zurich (awp) - La société immobilière Peach Property a enregistré de solides résultats en 2021. La demande de logements à loyers abordables dans les régions entourant les métropoles dépasse l'offre, assure mardi dans une téléconférence Thomas Wolfensberger, le directeur général (CEO) de l'entreprise spécialisée sur le marché immobilier allemand. La moyenne actuelle des loyers aurait un potentiel de hausse d'environ un cinquième en comparaison avec le marché. Les loyers peuvent être augmentés en cas de changements de locataires.

Le bénéfice net a bondi de pas loin de 60% à 201,2 millions de francs suisses l'année dernière. Les revenus des loyers ont doublé à 108,6 millions de francs suisses grâce aux acquisitions effectuées, avec 4300 logements qui ont rejoint le portefeuille. En 2022, les revenus des loyers sont attendus en hausse, entre 113 et 117 millions de francs suisses.

En outre, Peach Property prévoit une enveloppe de 70% pour les travaux: "nous voulons rénover entre 2500 et 3000 logements en 2022", a indiqué M. Wolfensberger. Cela devrait permettre de réduire le taux de vacance sous 4%. A base comparable, cet indicateur a déjà diminué en 2021, de 7,3% à 6,1%.

La valeur du portefeuille immobilier a progressé à 2,7 milliards, pour 27'400 logements, contre 2,1 milliards à fin décembre 2020. Au total, 92,5% de la surface locative était consacrée aux logements, 4,1% aux surfaces commerciales et bureaux et 3,4% pour les parkings et autres. Le rendement brut du portefeuille atteint 4,8%.

L'accent est toujours mis sur les villes moyennes, en particulier dans la région de la Ruhr et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans laquelle plus de la moitié des logements sont situés. Mais le directeur estime avoir atteint une taille critique et considère ainsi pouvoir être plus sélectif pour d'éventuelles acquisitions à venir.

Pour son seul projet en Suisse, Peninsula à Wädenswil, les choses sont en bonne voie, avec le début des travaux prévu en avril. Le taux de réservation est déjà de 35%, la demande pour ce genre de bien de "qualité" étant "très bonne".

Le nombre de collaborateurs a également enflé à 194, contre 119 auparavant.

La part de fonds propres a progressé à 40,1% contre 33,9% l'année précédente. Peach Property veut d'ailleurs continuer à améliorer sa structure financière.

Le dividende sera proposé en hausse minime, à 0,33 franc, contre 0,30 franc un an plus tôt.

ol/ib/ck