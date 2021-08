Peach Property casse la baraque au premier semestre

Zurich (awp) - Les acquisitions et la revalorisation du portefeuille ont permis à Peach Property d'atteindre le résultat semestriel le plus élevé de son histoire. Entre janvier et juin, le nombre d'appartements détenus par la société immobilière a littéralement bondi.

Le bénéfice net s'est envolé à 110,1 millions de francs suisses, multiplié par plus de sept par rapport aux 14,9 millions de la première moitié de 2020, indique mardi l'entreprise zurichoise spécialisée dans l'immobilier en Allemagne. Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 8,14 francs suisses, contre 7,96 francs suisses douze mois auparavant.

Le résultat avant impôts est passé à 131,4 millions, contre 17,1 millions précédemment. Peach Property revendique la meilleure performance semestrielle depuis la création du groupe il y a 20 ans.

Les revenus locatifs ont presque doublé en rythme annuel, à 50,2 millions de francs suisses. Peach Property a enregistré un effet positif de revalorisations de 62,4 millions de francs suisses à périmètre constant. Le gain de réévaluation lié aux acquisitions s'est élevé à 63,8 millions.

Avec la reprise de 4300 appartements situés vers Brème et en Rhénanie-du-Nord-Wesphalie au mois de mai, le nombre de biens en portefeuille s'est étoffé de 19% à 27'500, rappelle un communiqué. A fin juin, la valeur du parc immobilier s'élevait à 2,6 milliards, en hausse de 24% sur six mois.

Par rapport à fin 2020, le taux de vacance a été péjoré de 0,4 point de pourcentage à 7,9%.

Pour 2021, la direction anticipe des revenus locatifs compris entre 108 et 112 millions de francs suisses. Aucun dégât n'est à déplorer après les intempéries survenues en Allemagne.

Le directeur financier Thorsten Arsan a laissé entrevoir en téléconférence un flux de trésorerie de 14 à 18 millions, multiplié par quatre dans le pire des cas. Le grand argentier a rappelé que cet indicateur déterminait le montant de la rémunération des actionnaires, la moitié du flux étant destinée au dividende.

A 16h00, la nominative Peach Property s'appréciait de 2,9% à 65,00 francs suisses, dans un SPI en retrait de 0,18%.

fr/buc