Peach Property Group AG est un investisseur immobilier et un promoteur de propriétés résidentielles et commerciales basé en Suisse. Les principaux marchés de la société sont la Suisse et l'Allemagne, où elle possède un portefeuille équilibré et également réparti, contenant environ 50 % de biens d'investissement et 50 % de biens de développement. Les activités commerciales de Peach Property Group couvrent toute la chaîne de valeur, de l'acquisition de propriétés et de la sélection de sites à la gestion active des actifs, que la société considère comme la clé de la création de valeur, et enfin à la vente de propriétés. La société se concentre sur des sites et des propriétés avec des spécifications et des commodités haut de gamme. Le portefeuille de projets de la société comprend des projets tels que Yoo Berlin, Peninsula Beach House, Harvestehuder Weg 36, Yoo Wollerau, Living 108 et Seelofts, Rorschach.

Secteur Développement et opérations immobilières