Peach Property s'empare de 4300 appartements en Allemagne

Zurich (awp) - La société immobilière Peach Property a fait l'acquisition de 4300 appartements en Allemagne, faisant bondir son portefeuille de logements et les revenus locatifs.

L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, permet à la société zurichoise d'augmenter son portefeuille de biens immobiliers de 19% à quelque 27'500 appartements, a indiqué Peach Property jeudi dans un communiqué.

Le revenu net des loyers de ces nouveaux logements, situés dans l'agglomération de Brème et en Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, est anticipé à 21 millions de francs suisses par an et le taux de vacance est évalué à 5%.

Au total, la valeur de l'ensemble du portefeuille de Peach Property va augmenter à 2,5 milliards de francs suisses grâce à cette acquisition, qui doit être clôturée au second trimestre. Le montant des loyers anticipés doit croître de 112 millions à 134 millions.

Pour le patron Thomas Wolfensberger, cette aquisition "représentent un complément idéal à notre portefeuille existant". Grâce à la présence de Peach Property dans la région de la Ruhr, l'entreprise sera en mesure de renforcer les synergies et l'efficience de ses activités, a-t-il ajouté.

al/vj