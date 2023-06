Peak Bio, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de produits thérapeutiques répondant à des besoins non satisfaits dans les domaines de l'oncologie et de l'inflammation. Son portefeuille de candidats thérapeutiques dans le domaine de l'inflammation est mené par PHP-303, une petite molécule inhibitrice de l'élastase neutrophile (NE), dont l'objectif est de lancer une étude clinique de phase II dans la maladie génétique orpheline appelée déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD). Son portefeuille de produits comprend également une plateforme de conjugués anticorps-médicaments axée sur le développement de thérapies pour des indications oncologiques. Son principal produit candidat, le PHP-303, est une petite molécule inhibitrice de la NE, puissante et sélective, administrée par voie orale une fois par jour, conçue pour inhiber la forme bioactive de la NE que la société développe pour le traitement de l'AATD, une maladie génétique rare et potentiellement mortelle qui entraîne de graves maladies débilitantes, y compris un emphysème pulmonaire précoce. Sa plateforme de cancérologie consiste en des charges utiles/toxines associées à un pipeline en cours de développement.

Secteur Sociétés holdings