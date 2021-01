La plateforme « Lending Hub » de Peak aide sa filiale à clôturer 2020 avec une prestigieuse cote de crédit gouvernementale

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 4 janvier 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui que sa filiale de services financiers Asia Synergy Financial Capital (« ASFC ») a reçu la cote de crédit « A » du Bureau d'administration de la surveillance financière de la province de Jiangsu (JSJRB), faisant d'ASFC l'une des institutions de prêt les mieux cotées dans la province de Jiangsu.

À la suite de réglementations adoptées au cours des dernières années en Chine pour un meilleur contrôle et un meilleur suivi du secteur des services financiers du pays, le JSJRB (http://jsjrb.jiangsu.gov.cn/) a été chargé d'effectuer des vérifications annuelles des institutions financières de la province pour assurer le respect des réglementations nouvellement adoptées. Le JSJRB a examiné les systèmes de contrôle interne d'ASFC, sa structure de gouvernance d'entreprise, ses systèmes de contrôle des risques, le taux de défaut de ses prêts et d'autres aspects majeurs de ses opérations commerciales pour 2019 et au cours des 6 premiers mois de 2020. La conclusion de la vérification a fait en sorte qu'ASFC a été l'une de seulement deux établissements de crédit non-bancaire de la province de Jiangsu à recevoir la cote de crédit « A » du gouvernement.

« Nous devons beaucoup à la plateforme Lending Hub pour cette importante réalisation », a commenté le PDG d'ASFC, Changsheng Zhuo. « Nous utilisons la plateforme depuis le début de nos opérations à la mi-2018 et, ce faisant, nous aidons à prouver l'impact positif que l'analyse et l'intelligence artificielle peuvent avoir sur le secteur des prêts. Jusqu'à présent, ASFC a prêté près de 90 millions de dollars, dont moins de 11 000 dollars ont entraîné un vrai défaut de paiement où-est-ce que le principal du prêt n'a pas été remboursé. Lorsque qu'on combine ce taux de défaut négligeable avec le fait que nous traitons et approuvons les demandes de prêt en moins de 24 heures, on commence vraiment à apprécier la puissance de Lending Hub. Le fait qu'ASFC soit maintenant publiquement reconnue par le JSJRB comme étant l'une des meilleurs institutions de crédit de la province devrait sans aucun doute aider Peak à attirer davantage de banques et d'institutions de crédit à rejoindre l'écosystème de Lending Hub. »

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

