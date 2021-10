Le Business Hub de Peak Fintech affiche des résultats prometteurs après son entré dans l'industrie pétrolière au 3e trimestre

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 8 octobre 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC : PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui que l'arrivée de son Business Hub dans l'industrie pétrolière en Chine a produit des résultats prometteurs au cours du troisième trimestre 2021.

Alors que Peak poursuit son parcours pour apporter le financement des bons de commande, la gestion des flux de trésorerie, le traitement des paiements, la logistique et une amélioration globale de l'efficacité à diverses verticales de la chaîne d'approvisionnement en Chine par l'entremise de son Business Hub de, la Société a discrètement fait son entrée dans l'industrie pétrolière au début du troisième trimestre 2021 avec quelques projets pilotes. Le secteur pétrolier est l'un des cinq principaux secteurs verticaux de la chaîne d'approvisionnement sur lequel Peak pense pouvoir s'appuyer pour éventuellement rependre l'utilisation de son Business Hub à pratiquement tous les secteurs industriels en Chine.

Avec 14,2 millions de barils de pétrole consommés par jour, la Chine est le deuxième consommateur mondial de pétrole derrière seulement les États-Unis. Alors que la Chine cherche à réduire ses émissions de dioxyde de carbone et à réduire progressivement sa dépendance au charbon comme source d'énergie, la demande pour d'autres sources d'énergie comme le pétrole ne fera qu'augmenter. Par conséquent, l'introduction du Business Hub dans l'industrie pétrolière offre non seulement à Peak une opportunité exceptionnelle aujourd'hui, mais la Société pourrait voir cette décision lui rapporter des dividendes considérables pour les années à venir. Peak a stratégiquement introduit ses services du Business Hub liés à l'industrie pétrolière à Guangzhou. Située sur la Rivière des Perles, juste au nord-ouest de Hong Kong, Guangzhou est considéré comme étant une mégapole portuaire car elle compte à la fois une importante population urbaine et d'importants volumes de trafic portuaire. Autrefois le seul port chinois accessible à la plupart des commerçants étrangers, Guangzhou demeure l'endroit où de nombreux gros bateaux de cargaison se ravitaillent pour leurs longs voyages, ce qui en fait la ville idéale pour Peak pour tester la demande de ses services Business Hub liés à l'industrie pétrolière.

Collaboration avec certains des plus grands acteurs chinois du secteur de l'énergie, dont PetroChina, Sinopec et British Petroleum (BP), Peak a commencé à offrir à certains de leurs plus gros clients distributeurs et à leurs stations-service affiliées dans la ville de Guangzhou la possibilité d'acheter certains de leurs produits via la plateforme Gold River de la Société tout en bénéficiant des services à valeur ajoutée du Business Hub liés aux bons de commande. Alors que les nouveaux clients du Business Hub se familiarisaient encore avec ses fonctionnalités, le Hub a tout de même réussi à traiter onze transactions au cours du trimestre pour lesquelles 1,03 milliard de yuans (environ 200 millions de dollars canadiens) de financement ont été fournis, générant plus de 6 millions de dollars canadiens de revenus pour le Société au cours du trimestre. Peak cherchera à éventuellement desservir tous les participants tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur pétrolier, des raffineries aux stations-service, mais pour l'instant, la Société est très satisfaite des premiers résultats de son aventure dans l'industrie.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

