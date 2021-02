Le programme de financement du « Lending Hub » de Peak continue de gagner en popularité auprès de certains des tops détaillants et distributeurs chinois

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 24 février 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui l'ajout du distributeur Dajinpengli Trading Ltd. (« DT ») et de la populaire chaîne nationale de dépanneurs Bianlifeng à son programme de financement alimenté par la plateforme Cubeler Lending Hub.

Bianlifeng (https://www.bianlifeng.com/) est l'une des chaînes de dépanneurs qui prend le plus d'expansion et l'une des plus reconnues en Chine. Elle a récemment été ajoutée à la liste des grands détaillants de Peak dont les distributeurs de produits certifiés sont automatiquement éligibles au financement de leurs bons de commandes si les commandes sont passées via la plateforme Gold River de Peak, qui est maintenant entièrement intégrée au Lending Hub. Cette liste comprend maintenant des détaillants tels que JD.com, les dépanneurs PetroChina et les dépanneurs 7-Eleven. DT a rapidement profité du programme et de sa relation avec Bianlifeng et a fait financer des bons de commande d'une valeur de 4,2 millions de yuans (environ 800 000 $ CAD) par les institutions financières partenaires du Lending Hub seulement quelques jours après la pause du Nouvel An Chinois. Peak a perçu environ 48 000 $ CAD en frais liés aux transactions regroupant les frais de service de Lending Hub et de Gold River.

Mise à jour sur les prévisions financières de Peak :

Peak envisage actuellement une transaction importante avec une forte probabilité de réalisation, mais les termes et conditions restent à déterminer. La direction estime que la transaction serait de nature importante et aurait une incidence considérable sur sa performance financière future. La direction de Peak a donc décidé d'attendre que les termes de la transaction soient finalisés afin que son impact puisse être reflété dans la mise à jour des prévisions financières de la Société avant d'être communiqués aux actionnaires. Une fois qu'une annonce sur la nature et les conditions de la transaction envisagée sera faite, Peak fournira une nouvelle date prévue pour la publication des prévisions financières.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakfintechgroup.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/75320