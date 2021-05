Les revenus de Peak dépassent les 40 millions de dollars en 2020 dans les résultats financiers audités de fin d'année

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 30 avril 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) («Peak» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. La Société a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de dollars pour l'année, en ligne avec ce qu'elle avait prévu, malgré quelques vents contraires de la pandémie COVID-19 au cours de l'année. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers 2020:

Revenu total de 42,7 M $

BAIIA ajusté de (1,86 M $)

Perte nette de (5,51 M $)

Résumé comparatif des principaux indicateurs financiers pour 2018 et 2019



2020 2019 2018 Revenus 42 698 047 $ 11 708 653 $ 1 681 534 $ Dépenses1 44 556 226 $ 10 173 036 $ 3 260 765 $ BAIIA ajusté2 (1 858 179 $) 1 535 617 $ (1 579 231 $) Bénéfice net (perte) (5 513 511 $) (1 830 361 $) (3 608 920 $)

1 Les dépenses excluent les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs intangibles), la perte à règlement de la dette, le gain à l'achat à des conditions avantageuses et l'amortissement

2 BAIIDA ajusté est égal au bénéfice (perte) avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs intangibles, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement

Faits saillants de l'exploitation 2020:

Expansion des opérations sur le marché du crédit commercial de Shanghai

Partenariat pour aider à distribuer l'aide financière COVID-19 du gouvernement municipal de Jiangyin aux entreprises concernées de la ville

Ajout de plusieurs nouveaux centres de service Jinxiaoer, y compris dans les villes de Changzhou, Suzhou, Nanjing et Taiyuan

Ajout de plusieurs nouveaux prêteurs au Lending Hub, portant le nombre de banques et d'établissements de crédit dans l'écosystème à plus de 50

Intégration de la plateforme de courtage de prêt Jinxiaoer à l'écosystème Lending Hub

Programme de financement d'équipement alimenté par Cubeler Lending Hub à Xi'An

Lancement d'un centre financier de prêts commerciaux soutenu par le gouvernement et alimenté par Cubeler Lending Hub à Jiangyin

Début de la transition de certains services liés au financement de la chaîne d'approvisionnement précédemment sous-traité vers la plateforme Gold River 2.0

Bilan 2020

Comme pour la plupart des entreprises du monde entier, 2020 a commencé avec beaucoup d'incertitude pour Peak en raison de la COVID-19. Cependant, alors que le gouvernement chinois cherchait à relancer l'économie grâce à diverses initiatives de crédit, la Société a pu jouer un rôle dans la distribution de certains programmes d'aide financière du gouvernement et profiter de certaines de ces initiatives pour mener à bien le premier trimestre. Les restrictions relatives au COVID-19 ont commencé à s'assouplir au deuxième trimestre, ce qui a aidé la Société à prendre pied au cours du trimestre. Peak a intensifié ses services dans le secteur vertical de la chaîne d'approvisionnement en étendant son offre aux villes de Changzhou et Suzhou au cours du trimestre. Ceci, ainsi que l'intégration réussie de la plateforme de courtage de prêt Jinxiaoer au Lending Hub de la Société, a mené à une augmentation considérable du nombre de transactions facilitées par le Lending Hub au deuxième trimestre.

La demande pour les services de Peak a atteint de nouveaux sommets au troisième trimestre, ce qui a aidé la Société à enregistrer des revenus record. La grande majorité des revenus de Peak était toujours générée en facilitant les commandes d'achat liées à la chaîne d'approvisionnement entre les fournisseurs de matières premières et les fabricants, mais la Société a lentement commencé à descendre la chaîne d'approvisionnement transactionnelle vers son objectif de financer éventuellement les commandes d'achat passées auprès de des milliers de fabricants et de distributeurs par des dizaines de milliers de détaillants.

Le quatrième trimestre de 2020 a confirmé que la stratégie d'acquisition de clients de la Société, consistant à fournir des services aux fournisseurs de matières premières et aux grandes usines pour atteindre leurs milliers de distributeurs et de clients de détail, fonctionnait. Cette stratégie a conduit à des partenariats avec le distributeur d'électronique grand public Beijing Dianjing Company Ltd. («BDC») et le distributeur de produits alimentaires emballés Beijing Jingying Corporate Management Ltd., qui entre eux possèdent plus de 310 000 détaillants comme clients qui ont le potentiel de devenir membres de l'écosystème Lending Hub de Peak. Peak a également tiré parti de sa relation avec la chaîne d'approvisionnement pour créer un réseau de plus de 55 000 influenceurs des médias sociaux qui sont devenus une force dans le secteur de la vente au détail en Chine. Étant donné que l'écosystème Lending Hub de Peak comprenait un total d'environ 30 000 de micro, petites et moyennes entreprises en 2020, le quatrième trimestre 2020 était jusqu'à présent le trimestre le plus important pour la Société en termes de potentiel de revenus futurs depuis le premier déploiement du Lending Hub lors du deuxième trimestre de 2018.

Peak a également commencé à voir certaines des transactions à marge bénéficiaire plus élevée au quatrième trimestre qui, selon elle, sont l'avenir de la Société. Y compris des transactions dans lesquelles le Lending Hub est utilisé pour aider les influenceurs des médias sociaux à financer des événements de présentation de produits sur des plateformes de médias sociaux populaires telles que TikTok et WeChat. On s'attend à ce que ces types de transactions représentent un pourcentage de plus en plus élevé des transactions sur le Lending Hub, améliorant ainsi progressivement la marge bénéficiaire globale de la Société. Peak a également été en mesure d'améliorer les marges bénéficiaires de son offre groupée de services de financement à la chaîne d'approvisionnement et de réaliser d'importantes économies sur les coûts des services au cours du trimestre, car de plus en plus de services liés au financement de la chaîne d'approvisionnement précédemment sous-traités à des tiers ont été transférés vers la plateforme Gold River de la Société.

Comme elle l'a fait au cours des deux dernières années, Peak a passé du temps au cours du dernier trimestre de l'année à prêter une attention particulière à ce que ses plateformes restent à la pointe du spectre de l'analyse et de l'IA de l'espace Fintech. La Société a achevé l'intégration de la nouvelle monnaie numérique chinoise à ses plateformes au cours du trimestre, faisant des plateformes Lending Hub et Gold River de Peak parmi les premières à fournir aux clients la possibilité de réaliser des transactions en yuans numériques. La Société a également vu une opportunité d'améliorer son offre de Lending Hub aux petites banques locales et régionales, tout en ajoutant un autre type de données complémentaire au Lending Hub qui améliorerait les capacités d'IA de la plateforme. Peak a donc signé une lettre d'intention pour acquérir la société de logiciels d'IA bancaire Zhongke Software Intelligence Ltd. («Zhongke»), dont le logiciel était utilisé par 34 banques et institutions financières au moment de la signature de la lettre d'intention.

La stratégie de marché des capitaux de la Société au quatrième trimestre a repris là où elle s'était arrêtée au troisième trimestre. Peak a continué de travailler avec ses conseillers en stratégie et ses consultants pour structurer la Société et prendre des mesures pour la préparer à coter ses titres sur des bourses de premier plan telles que le NASDAQ. Le succès de Peak sur le marché des capitaux a eu un coût considérable, car les «honoraires de conseil» venaient juste après les dépenses de «coût de service» liées aux transactions de la chaîne d'approvisionnement au quatrième trimestre et pour l'ensemble de 2020. Les frais de conseil élevés encourus par la Société en 2020 cependant étaient liés à des stratégies spécifiques de marché des capitaux conçues et mises en œuvre principalement au troisième et au quatrième trimestre. Ces frais ne devraient donc pas représenter un pourcentage aussi important des dépenses de la Société à l'avenir.

Perspectives pour 2021

Peak a clôturé le dernier trimestre de 2020 en se retrouvant dans la meilleure position qu'elle a jamais été vue de tous les aspects pertinents de ses activité. La Société a terminé l'année en générant près de 4 fois plus de revenus qu'en 2019, affichant un bilan solide avec près de 6 millions de dollars en trésorerie et pratiquement aucune dette à long terme et avait des partenariats stratégiques en place pour potentiellement ajouter plus de 10 fois plus le nombre de clients que la Société a servis tout au long de l'année 2020. Cela met Peak en position pour ce que la direction s'attend à être une année exceptionnelle en 2021 en termes de nombre de clients servis, d'expansion géographique et de revenus générés, ce qui devrait mener à la première année de rentabilité de la Société.

Peak croit fermement en la puissance des plateformes de médias sociaux chinoises et des influenceurs qui utilisent ces plateformes pour remodeler le secteur de la vente au détail du pays. Ces influenceurs créent, hébergent et organisent des événements de présentation de produits élaborés sur des plateformes populaires telles que TikTok, Weibo et WeChat, où des millions de dollars de marchandises sont achetés par leurs millions d'abonnés à chaque événement. Peak a créé un programme sur sa plateforme Lending Hub au quatrième trimestre 2020 spécialement conçu pour aider son réseau de plus de 55000 influenceurs de médias sociaux à obtenir le financement à court terme dont ils ont souvent besoin pour organiser leurs événements. La popularité du programme a jusqu'à présent a dépassé les attentes de la Société et Peak cherchera à travailler en partenariat étroit avec certains des principaux influenceurs en 2021 pour aider à promouvoir le programme auprès du réseau d'influenceurs et sur les plateformes de médias sociaux elles-mêmes.

La Société estime que les micro, petites et moyennes entreprises et les institutions financières de prêt en Chine ne sont pas les seuls qui pourraient bénéficier de son écosystème de Lending Hub où les données, les analyses et l'IA sont utilisées pour automatiser les transactions de prêt commercial. Peak a donc l'intention de commencer à étendre son offre de services au-delà des frontières de la Chine en déployant d'abord le Lending Hub au Canada d'ici la fin de 2021, puis aux États-Unis peu de temps après. Le déploiement de Lending Hub en Amérique du Nord devrait également fournir un premier aperçu de la manière dont la Société prévoit de commercialiser toutes les données qui s'accumulent dans son écosystème, révélant ainsi de nouvelles sources de revenus que Peak s'attend à être des sources de revenus importants pour la Société.

« 2021 s'annonce à être une année pleine de nouvelles opportunités excitantes, une autre année où les revenus de la Société auront plus que doublé, et l'année où elle enregistre son tout premier bénéfice », a commenté le PDG de Peak Johnson Joseph. « Avec la façon dont nous avons terminé 2020 et la manière que les marchés financiers ont répondu à ce que nous avons réussi à accomplir jusqu'à présent, nous croyons vraiment que 2021 sera l'année où nous démontrerons le véritable potentiel de cette Société.»

Résumé des résultats financiers de l'exercice 2020

En résumé, la Société a généré un chiffre d'affaires de 42 698 047 $ en 2020 (comparativement à 11 708 653 $ pour l'exercice 2019). Le total des dépenses pour l'exercice 2020 s'est élevé à 47 359 548 $, comparativement à 13 015 178 $ en 2019.

La perte nette de l'exercice était de 5 513 511 $ comparativement à 1 830 362 $ en 2019. Tous les détails sur les résultats financiers de 2020 de la Société se trouvent dans les « Audited Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019, disponibles sur www.sedar.com.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

