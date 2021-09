Peak Fintech fait l'acquisition de la plateforme d'assurance « Heartbeat » et amène ses expertises en analyse de données et en intelligence artificielle au secteur de l'assurance

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 14 septembre 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (NASDAQ: TNT) (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui avoir acquis les actifs de Huayan Kun Tai Technology Company Ltd. (« Huayan »), une société privée qui fournit diverses solutions SaaS (logiciel en tant que service) aux assureurs et courtiers d'assurance en Chine.

Huayan fournit ses solutions principalement via sa plateforme de gestion de produits d'assurance et de courtage « Heartbeat » (https://www.happysalers.com), où les utilisateurs paient un abonnement pour accéder aux services, plus des frais de service liés à des commission, le cas échéant. Tous les actifs de Huayan, y compris la plateforme Heartbeat, ses employés et ses opérations seront transférés à la filiale Xinxiang Technologies Ltd. (« Xinxiang ») de Peak, qui a été créée lors du deuxième trimestre de 2021 spécifiquement pour aider à apporter des produits et services liés à l'assurance aux membres du Business Hub de Peak.

Avec un revenu total de primes d'assurances de 4,5T de RMB (environ 885 milliards de dollars canadiens) en 2020 selon SHINE de Shanghai Daily, le secteur de l'assurance chinois est le deuxième au monde derrière les États-Unis, dont les primes de l'industrie de l'assurance ont totalisé 1,3T de dollars américains (environ 1,65 milliard de dollars canadiens) en 2020. De nombreuses publications, dont Investopedia, prédisent que d'ici 2029, la forte croissance du marché de l'assurance chinois fera en sorte que celui-ci représentera 20% des primes mondiales, éclipsant ainsi les États-Unis en tant que le plus grand marché au monde. Avec une grande partie de cette croissance qui devrait provenir du sous-secteur de l'assurance des biens, dommages et responsabilité, Peak a l'opportunité d'introduire ses expertises en analyse de données et en intelligence artificielle au secteur et en même temps d'ajouter une importante valeur ajoutée à son Business Hub. En faisant son entrée dans le secteur de l'assurance grâce à l'acquisition de la plateforme Heartbeat et à l'intégration de celle-ci au Business Hub, Peak croit être mieux placé que jamais pour continuer à influencer divers aspects des transactions B2B en Chine.

La plateforme Heartbeat a connu une importante augmentation du nombre de sociétés de courtage d'assurances qui l'utilisant en 2021. Le nombre d'utilisateurs a en effet passé de 8 à la fin de 2020 à 420 à la fin août 2021. Cette augmentation est largement attribuée aux récentes réglementations mises en place par La Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) visait à assurer une meilleure supervision du secteur du courtage d'assurances et à améliorer la collecte et la gestion des données par le secteur. Les nouvelles réglementations, qui ont été mises en œuvre le 1er février 2021, exigent essentiellement que tous les courtiers d'assurance disposent de systèmes qui sont directement liés aux compagnies d'assurance du pays et qui leurs permettant de partager des données avec celles-ci. Comme la plateforme Heartbeat est l'une des rares plateformes offrant de telles capacités au secteur du courtage d'assurance chinois, les courtiers d'assurance, qui ont jusqu'au 1er février 2022 pour se conformer aux nouvelles réglementations ou courir le risque de devoir cesser leurs activités, ont afflué à la plateforme. Heartbeat est actuellement lié aux plus grandes compagnies d'assurance chinoises, notamment Ping An Insurance (Group) Ltd., China Life Property & Casualty Insurance Company Ltd., The People's Insurance Company (Group) of China Ltd. et Bank of China Insurance Company Ltd.

En compensation de l'acquisition des opérations de Huayan, Peak versera à Huayan et à ses actionnaires un total de 31,0M$, dont 11,0M$ seront payables en espèces et seront utilisés par Huayan à divers fins pour positionner Xinxiang à avoir du succès pendant que Huayan met fin à ses opérations et les transfèrent à Xinxiang. Les 20,0M$ restants seront payables aux actionnaires de Huayan en actions ordinaires de Peak, dont 6,0M$ seront payables dans les dix jours ouvrables suivant la signature de l'accord et 14,0M$ seront payables sur une période de trois ans en fonction de certains revenus nets à atteindre par le Xinxiang pendant de cette période.

« À mon avis, le Business Hub est tout simplement l'avenir des transactions liées au B2B », a déclaré Kai Cui, PDG de Huayan. « Quels que soient les produits ou services que vous offrez, si vous êtes une entreprise vendant à d'autres entreprises, l'idée de faire partie d'un réseau qui utilise des données et l'intelligence artificielle pour vous trouver des clients, qui élimine les problèmes de cashflow et vous aide généralement à être plus efficace est une proposition très attrayante. Je félicite également la Société de continuer à être à l'écoute des besoins des membres du Hub pour leur apporter les solutions qu'ils ont demandées afin d'aider leurs entreprises à prospérer. C'est ce dévouement au succès de ses membres et la recherche constante de faire mieux pour eux qui a conduit à cette transaction entre nos deux entités et l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes si heureux de faire maintenant parti de la famille Peak. D'un point de vue opérationnel, nous pensons que jumeler les capacités d'analyse et d'intelligence artificielle du Business Hub à la plateforme Heartbeat nous permettra d'améliorer notre offre de produits existante, d'attirer de nouveaux membres et utilisateurs, et même de travailler avec les assureurs pour développer de nouveaux produits spécifiques à certains secteurs industriels. Tout cela devrait apporter une toute nouvelle dimension au Business Hub et augmenter son impact sur les transactions B2B en Chine », a conclu M. Cui.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com.

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/96472.