Peak Fintech signe un accord de partenariat exclusif avec la plateforme transactionnelle de véhicules d'occasion YouCKU

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 6 octobre 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat exclusif avec la plateforme transactionnelle de véhicules d'occasion YouCKU pour fournir à YouCKU des polices d'assurance de garantie-après-vente de véhicules d'occasion, des polices d'assurance de garantie-prolongée et des polices d'assurance de garantie de réparation et de remplacement de véhicules sur place.

YouCKU (https://www.yucku.com/) est l'une des plus grandes plateformes transactionnelles de véhicules d'occasion en Chine avec plus de 42 000 concessionnaires automobiles affiliés, 87 centres de livraison physiques, desservant plus de 240 villes dans presque toutes les provinces et régions de la Chine. En plus de fournir une plateforme permettant aux propriétaires de véhicules de vendre leurs véhicules, YouCKU fournit également des conseils sur la valeur résiduelle, aide les sociétés de location de voitures à gérer leurs cycles de remplacement de véhicules et à placer des commandes régulièrement auprès des manufacturiers de véhicules, ainsi que de fournir des sources de véhicules stables aux concessionnaires automobiles en aval. Ce qui distingue YouCKU des autres plateformes, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'un système de mégadonnées auto-développé pour fournir ses services, ce qui a non seulement contribué au partenariat annoncé aujourd'hui avec Peak, mais a également attiré l'attention de la société d'investissement mondiale Cathay Capital (https://www.cathaycapital.com/), qui a effectué un important investissement dans YouCKU en novembre 2020.

« L'investissement obtenu de Cathay l'année dernière nous a vraiment aidés sur le front de la R&D », a commenté le fondateur et PDG de YouCKU, Tianshi Shen. « Nous pensons que notre différenciateur de valeur continuera d'être l'accent que nous mettons sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Il va de soi que nous avons donc sauté sur cette opportunité de travailler avec le groupe Peak, qui exploite également les mégadonnées et l'intelligence artificielle pour compléter notre offre de services et nous permettra d'offrir efficacement de la valeur ajoutée à nos clients et parties prenantes », a conclu M. Shen.

L'accord de partenariat entre YouCKU et Peak est le premier qui est directement lié à la récente acquisition par Peak de la plateforme d'assurance Heartbeat, à travers laquelle les services de Peak seront fournis à YouCKU. Selon les termes de l'accord, chaque véhicule vendu via la plateforme YouCKU comprendra une police d'assurance de garantie prolongée de base avec la possibilité d'ajouter des couvertures supplémentaires, qui sera suggérée aux clients sur la base des données analysées par la plateforme. YouCKU s'attend à vendre environ 3 000 véhicules par mois d'ici la fin de 2021 et au moins le double de ce nombre d'ici la fin de 2022.

« Nous admirons vraiment ce que YouCKU a fait et comment l'entreprise a pu utiliser l'intelligence artificielle et l'analyse de données pour transformer le marché des véhicules d'occasion en Chine », a déclaré Liang Qiu, PDG du Groupe Peak en Chine. « Nous pensons qu'il existe ici d'énormes opportunités pour nous de travailler ensemble et pas seulement sur les produits d'assurance. Avec tout ce que notre Business Hub a à offrir, ce que YouCKU fait déjà dans le domaine des véhicules d'occasion et nos capacités combinées à tirer parti de l'intelligence artificielle et de la quantité massive de données qui seront à notre disposition, nous pensons pouvoir développer un modèle d'affaire qui aura non seulement un impact sur le marché chinois, mais qui pourrait être reproduit dans d'autres marchés de véhicules d'occasion à travers le monde ».

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

