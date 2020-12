Peak conclut un partenariat de fournisseur de solutions et de partage de données avec le géant du e-commerce Pinduoduo pour desservir jusqu'à 5,6M de boutiques en ligne

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 21 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat de fournisseur de solutions et de partage de données avec l'opérateur de marché de commerce électronique Pinduoduo afin de potentiellement apporter des solutions de crédit alimentées par le « Cubeler Lending Hub » de Peak aux 5,6 millions de boutiques en ligne de Pinduoduo.

Pinduoduo (https://en.pinduoduo.com/) est le deuxième plus grand marché de commerce électronique en Chine, derrière seulement Alibaba, et l'un des plus grands opérateurs de marché de commerce électronique au monde avec ses 5,6 millions de magasins en ligne et plus de 600 millions d'utilisateurs actifs en date de juin 2020. Ce qui distingue Pinduoduo des autres marchés comme JD.com et Alibaba, c'est qu'elle offre aux consommateurs une expérience d'achat plaisante et interactive, y compris un modèle innovant « d'achat en équipe » qui a transformé les achats en ligne en Chine en une expérience sociale et dynamique. Les acheteurs de Pinduoduo parcourent et explorent une gamme complète de produits comme s'ils étaient dans un « bazar virtuel », tout en interagissant les uns avec les autres. Tout cela a aidé l'entreprise à combler rapidement l'écart entre elle et Alibaba. Les marchands de Pinduoduo ont collectivement expédié en moyenne 54 millions de colis par jour en 2019 et la plateforme a généré 1 trillion de yuans (environ 200 milliards de dollars canadiens) de valeur brute de marchandise (VBM) en moins de 5 ans, alors qu'il a fallu 10 ans à Alibaba pour atteindre cet important jalon.

Afin de se qualifier en tant que partenaire fournisseur de solutions de Pinduoduo, Peak devait d'abord faire valoir à l'entreprise que ses services de solution de crédit Lending Hub apporteraient une valeur considérable aux marchands de Pinduoduo. Les logiciels et l'infrastructure des systèmes de Peak ont ensuite dû passer par un audit de sécurité rigoureux avant que le partenariat ne puisse être réalisé et que Peak puisse obtenir les API pour connecter ses systèmes à ceux de Pinduoduo. Peak teste actuellement l'interface d'échange de données entre Lending Hub et Pinduoduo avant d'accéder aux données sur les marchands de Pinduoduo et de potentiellement les qualifier pour un crédit.

« Évidemment, on ne peut pas simplement activer un interrupteur et, tout à coup, vos systèmes peuvent gérer des tonnes de données sur des millions d'entreprises », a déclaré Liang Qiu, PDG de Peak China. « Nous avons dû apporter quelques ajustements à nos systèmes et exécuter plusieurs tests de stress pour nous assurer que nous serions en mesure de gérer tout ce qui se présente à nous en termes de quantité de données que nous pourrions avoir à traiter simultanément. Nous nous préparions à ce partenariat et à des partenariats similaires depuis des mois. Nous nous attendons donc à ce que tout se passe bien lorsque le processus d'embarquement des marchands débutera. Nous espérons avoir mis en place un volet marketing et partage de revenus à notre partenariat avec Pinduoduo d'ici là, ce qui devrait accélérer le processus d'embarquement », a conclu M. Qiu.

« Je ne pouvais pas être plus fier de notre équipe parce que je sais à quel point ils ont travaillé fort au cours des derniers mois pour s'assurer que nous répondions à toutes les exigences de Pinduoduo pour ce partenariat », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « Les petites entreprises et leurs données alimentent l'ensemble de l'écosystème Lending Hub. L'accès à tant d'entreprises et à tant de données n'a pas de prix pour nous et porte ce que nous serons en mesure d'accomplir avec Lending Hub à un tout autre niveau. Nous avons hâte de travailler avec ces magasins, en particulier les plus petits, pour les aider à établir et à bâtir leurs historiques de crédit au fil du temps avec nos banques et nos établissements de crédit partenaires. »

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/70707