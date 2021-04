Peak dépose des états financiers modifiés pour le 3e trimestre de 2020 juste avant le dépôt des résultats de fin d'année de 2020

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 30 avril 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir déposé des états financiers modifiés pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2020 et 30 septembre 2019.

La raison principale de la modification concerne des paiements effectués en actions à certains conseillers de marchés de capitaux et des consultants au cours du troisième trimestre de 2020. Les services fournis par ces conseillers et consultants ont permis d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de marchés de capitaux qui ont grandement contribué à l'appréciation de la capitalisation boursière de Peak en 2020. Alors que le cours de l'action de la Société s'appréciait au cours du trimestre, le prix présumé auquel les actions étaient émises en compensation aux conseillers et consultants aurait dû être ajusté pour respecter l'escompte maximal autorisé par la Bourse canadienne de valeurs mobilières pour l'émission des actions. Étant donné qu'à son insu la Société n'a pas effectué cet ajustement, les frais de consultation ont été sous-estimés dans les états financiers du troisième trimestre 2020 déposés initialement en novembre 2020. Cela a maintenant été corrigé dans les états financiers modifiés.

Il n'y a eu aucun changement dans les revenus déclarés de la Société pour la période.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le troisième trimestre de 2020 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements (Amended) and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2020, et 2019, disponibles sur www.sedar.com.

Les états financiers audités de fin d'année 2020 de la Société, dues le 30 avril, 2021, seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié de la Société daté du 11 mars 2021, remplaçant ainsi les états financiers intérimaires du 30 septembre 2020.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

La Bourse n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.

