Peak dépose la version finale de son prospectus simplifié

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 25 juin 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un visa de l'autorité en valeurs mobilières de la province de Québec pour un prospectus simplifié et a déposé la version finale d'un prospectus simplifié daté du 22 juin 2021 (le « Prospectus ») dans les provinces du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie Britannique dans le cadre d'une offre public (l' « Offre ») d'unités de la Société (les « Unités ») au prix de 2,00 $ par Unité (le « Prix de l'Offre ») pour un produit brut total d'un montant minimum de 20 000 000 $ et d'un maximum de 50 000 000 $. L'Offre est menée par Research Capital Corporation (l ' « Agent ») en tant qu'agent principal et seul teneur de livre sur une base 'raisonnable de meilleur effort commercial'.

La Société avait initialement déposé un prospectus simplifié provisoire daté du 11 mars 2021 visant à lever un maximum de 15 000 000 $, par contre, après avoir reçu de substantielles manifestations d'intérêt pour l'Offre de la part d'investisseurs potentiels, Peak et l'Agent ont convenu de réviser les objectifs de l'Offre aux montants indiqués ci-dessus dans un prospectus simplifié provisoire modifié et reformulé daté du 10 juin 2021. Le produit net levé dans le cadre de l'Offre sera utilisé par la Société pour aider à l'expansion de ses services en Chine, à l'expansion de ses services à des marchés à l'extérieur de la Chine, ainsi que pour son fonds de roulement et des besoins généraux d'entreprise, le tout tel qu'indiqué dans le Prospectus. Le montant révisé plus élevé de l'Offre est en ligne avec les montants récemment levés par certaines des sociétés Fintech les plus prometteuses au monde qui, selon « The Financial Brand », ont levé en moyenne 37 millions de dollars américain au premier trimestre 2021 et 48 millions de dollars américain lorsqu'on prend en considération seulement que les Fintechs basées en Amérique du Nord.

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « Action Unitaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « Bon de Souscription »). Chaque bon de souscription entier pourra être exercé, pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'émission de celui-ci, pour obtenir une action ordinaire de la Société (une « Action de Bon de Souscription ») à un prix d'exercice de 3,50 $.

La Société a octroyé à l'Agent une option (l' « Option de Sur-allocation ») lui permettant d'acheter jusqu'à un nombre d'Unités supplémentaires correspondant à 15% du nombre d'Unités vendues en vertu de l'Offre maximal au Prix de l'Offre. L'Option de Sur-allocation pourra être exercé à tout moment jusqu'à 48 heures avant la Date de Clôture (telle que définie ci-dessous).

Sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes (la « Bourse »), l'Offre devrait être clôturée le 29 juin 2021 ou à toute autre date ou dates déterminées par la Société et l'Agent (la « Date de Clôture »).

La Société a donné avis d'inscrire les Actions Unitaires et les Actions de Bon de Souscription (y compris les Actions Unitaires et les Actions de Bon de Souscription pouvant être émises à l'exercice de l'Option de Sur-allocation) à la Bourse. L'inscription sera conditionnelle à ce que la Société respecte toutes les exigences de la Bourse. Une copie du Prospectus est disponible sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente de titres dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu du « United States Securities Act of 1933 », tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou une exemption applicable des exigences d'enregistrement du « United States Securities Act of 1933 », tel que modifié et les lois de valeurs mobilières applicables à chaque État.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

La Bourse n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.

*** PAS POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS OU DISTRIBUTION AUX SERVICES DE DISSÉMINATION AMÉRICAINS***

