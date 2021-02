Peak donne une mise à jour opérationnelle du premier trimestre 2021 à la pause du Nouvel An Chinois

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 16 février 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a aujourd'hui fourni la mise à jour suivante sur certains segments de ses opérations à mi-chemin du premier trimestre 2021, alors que la Chine fait une pause pour célébrer le Nouvel An Chinois.

PROGRAMME DE FINANCEMENT DES INFLUENCEURS DE MÉDIAS SOCIAUX

Après avoir passé plusieurs mois en 2020 à développer des relations avec plus de 55 000 influenceurs de médias sociaux qui comptent collectivement plus de 120 millions d'abonnés, Peak a créé un programme pour aider ces influenceurs à financer les émissions de vente au détail en ligne qu'ils utilisent pour vendre des produits allant des cosmétiques aux appareils électroménagers à leurs millions d'abonnés. Le programme a été lancé plus tôt cette année et a aidé à financer des biens d'une valeur d'environ 1 million de dollars canadiens au cours de sa première semaine. Depuis lors, il est devenu l'un des moteurs de transactions les plus consistants sur la plateforme Lending Hub, devançant tous les autres programmes en termes de nombre de transactions.

Transactions à mi-chemin du premier trimestre 2021 :

À la mi-chemin du premier trimestre de 2021, les influenceurs de médias sociaux avaient reçu près de 3M $ CAD en financement dans le cadre du programme pour financer un total de 23 émissions et une variété de commandes d'achat de produits.

PROGRAMME DE FINANCEMENT DE DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS

Alors que le programme de Financement des Influenceurs de Médias Sociaux était au premier rang en termes de nombre de transactions, le nouveau Programme de Financement de Distributeurs et Détaillants de Peak avait une légère longueur d'avance en ce qui concerne la valeur des transactions facilitées à mi-chemin du trimestre. Ce programme a été aidé par l'ajout d'un troisième distributeur en janvier, apportant plus de 1 100 nouveaux détaillants au bassin de plus de 310 000 du programme, et par un nouveau « sous-programme » d'avances de fonds spécialement conçu pour les fournisseurs de JD.com. Les grossistes Beijing Jingying Corporate Management Ltd. (« BJM »), qui détient le droit de distribution exclusif pour certains produits dans les dépanneurs PetroChina, et Xiamen Guangzhui Ltd. (« Xiamen »), dont les clients comprennent JD.com et les dépanneurs 7-Eleven partout à travers le pays, étaient particulièrement actifs et ont été responsable pour la plupart des transactions. La valeur moyenne et le rythme de ces transactions devraient progressivement augmenter à mesure que le grossiste de produits électronique grand public Beijing Dianjing Company Ltd. (« BDC ») deviendra plus actif suite à l'intégration de ses systèmes à la plateforme Lending Hub.

Transactions à mi-chemin du premier trimestre 2021 :

Xiamen, BJM et BDC ont collectivement été responsable d'une douzaine de transactions de financement de bons de commande et d'avance de fonds d'une valeur d'un peu plus de 3M $ CAD à la mi-chemin du premier trimestre de 2021.

PLATEFORME GOLD RIVER

En plus de servir de point d'entrée pour les Programmes de Financement des Influenceurs de Médias Sociaux et de Financement de Distributeurs et Détaillants, la plupart des transactions de financement de la chaîne d'approvisionnement impliquant des fournisseurs de matières premières et des fabriquant sont désormais acheminées vers Gold River. Ces transactions de financement de la chaîne d'approvisionnement, qui représentaient une grande partie des revenus de Peak au cours des deux dernières années, ont été à l'origine facilitées à l'aide d'un logiciel de logistique fourni par une société tierce. Les capacités de ce logiciel ont été récemment ajoutées à la plateforme Gold River, ce qui permet à Peak de progressivement réduire ses dépenses de sous-traitance.

Transactions à mi-chemin du premier trimestre 2021 :

À la mi-chemin du premier trimestre de 2021, un total de 57 transactions d'une valeur de 15,7 M $ CAD ont été initiées par l'entremise de Gold River.

MISE EN ŒUVRE DES SERVICES DE TRANSFERT DE FONDS ET DE TRAITEMENT DE PAIEMENTS DE CHINA UNIONPAY

Peak a annoncé plus tôt cette année avoir signé un accord avec la filiale Rongbang Technology Ltd. («Rongbang») de China UnionPay pour mettre en œuvre des capacités de transfert de fonds et de traitement de paiements dans son écosystème Lending Hub. Peak a depuis travaillé avec l'équipe de mise en œuvre de services de Rongbang et a reçu, juste avant les vacances, les API pour relier directement ses plateformes Lending Hub et Gold River au réseau China UnionPay. Peak vise le lancement d'un projet pilote avec certains clients de la chaîne d'approvisionnement de la ville de Jiangyin pour la premier moitié du deuxième trimestre de 2021.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

