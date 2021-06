Peak embauche un ancien cadre de la BDC à titre de directeur de marketing et des communications

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 1 juin 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui la nomination de Barry Ellison, ancien cadre de la Banque de développement du Canada (BDC), au poste de nouveau directeur de marketing et des communications de la Société.

M. Ellison apporte plus de 27 ans d'expérience entant que professionnel du domaine du marketing œuvrant au sein de la Banque Nationale du Canada, la Banque de développement du Canada et plus récemment chez SureTraxx Cash Management Systems Inc. où il a développé, dirigé et exécuté des stratégies de marketing et de communication complètes et en ligne avec les objectifs des sociétés. Il sera désormais en charge de tous les aspects marketing de Peak, y compris le site Web et la stratégie de marque de la Société. Travaillant en étroite collaboration avec les agences de relations aux investisseurs partenaires de Peak au Canada et aux États-Unis, M. Ellison aidera également à coordonner les activités sur les marchés financiers et sera responsable de toutes les communications avec les parties prenantes de Peak par le biais des médias sociaux de la Société et de la rédaction de ses communiqués de presse.

« Ce poste était un poste extrêmement important pour nous à combler et nous voulions vraiment nous assurer de bien faire les choses », a déclaré le PDG de Peak, Johnson Joseph. « Il y a tellement d'enjeux importants actuellement pour l'entreprise d'un point de vue marketing et communications. Nous croyons que la Société est à un point d'inflexion où elle est sur le point de passer d'être une petite compagnie de technologie parmi tant d'autre à potentiellement devenir une plateforme fintech de renommé internationale. Avec notre arrivée imminente dans le marché nord-américain, le « re-branding » de la Société sous son nouveau nom («Tenet Fintech Group») et entrée anticipé sur les bourses seniors en Asie et en Amérique du Nord, nous prévoyons que beaucoup plus de regards seront sur la Société dans les semaines et les mois à venir. Par conséquent, l'image de la Société, la manière dont elle communique avec les parties prenantes externes et la manière qu'elle est perçue par ces parties prenantes, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, n'ont jamais été aussi importantes. Nous sommes convaincus que Barry est la bonne personne pour guider les efforts de marketing et de communication de la Société tout au long de cette importante transition et dans les années à venir. Nous venons d'ajouter un morceau formidable à notre équipe de direction qui profitera à toutes nos parties prenantes. »

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

