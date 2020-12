Peak entame le processus pour inscrire ses actions sur NASDAQ

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 29 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir officiellement entamé le processus visant à inscrire ses actions ordinaires à la bourse NASDAQ Capital Market (« NASDAQ »).

Après un examen attentif des exigences d'inscription et après avoir tenu des discussions avec ses conseillers juridiques, ses conseillers de marchés de capitaux et les représentants du NASDAQ, la Société estime qu'elle satisfera bientôt aux exigences pour que ses titres soient inscrits à la bourse. Peak a donc entamé le processus d'inscription en produisant une Notice Annuelle qu'elle déposera au Canada le 31 décembre 2020. La Société utilisera la Notice Annuelle pour produire et déposer les documents d'information et d'enregistrement nécessaires (Formulaire 40-F) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis afin de pouvoir soumettre sa demande d'inscription au NASDAQ avant la fin janvier 2021.

« Les récentes annonces faites au cours des derniers mois démontrent que nous sommes sur la bonne voie pour potentiellement mener notre Société vers de nouveaux sommets », a déclaré Johnson Joseph, PDG de Peak. « Nos réalisations en 2020 nous ont mis en excellente position pour désormais rechercher des actionnaires institutionnels mondiaux axés sur la technologie qui se tournent vers le NASDAQ pour trouver certaines des meilleures entreprises technologiques au monde. Nous pensons qu'il est temps pour Peak de bénéficier de la visibilité et du prestige qu'apporte une inscription au NASDAQ. »

Le NASDAQ devra donner l'approbation finale de la demande de Peak avant que les actions de la Société puissent être inscrites à la bourse. Rien ne garantit que la demande de Peak sera approuvée, mais Peak estime qu'elle satisfera aux exigences d'inscription du NASDAQ et, sauf circonstances imprévisibles, la Société s'attend à ce que ses actions soient inscrites et négociées sur le NASDAQ d'ici la fin du premier trimestre 2021. La Société étudie également la possibilité d'inscrire ses actions sur d'autres bourses de premier rang à travers le monde, y compris la Bourse de Hong Kong.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

