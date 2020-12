Peak fait le point sur les debentures garanties de 2017 et l'exercice de bons de souscription

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 24 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui que les débentures garanties émises en décembre 2017, totalisant à l'origine 12 M $ et dont un solde de 3,27 M $ était toujours en circulation au 1er octobre 2020 (les « Débentures »), ont maintenant été entièrement remboursées par la Société ou convertis en actions ordinaires de la Société.

Les Débentures ont été émises dans le cadre d'un financement par placement privé où la Société a vendu un total de 1 200 unités pour un produit brut de 12 M $. Chaque unité vendue (une « Unité ») était composée d'une débenture garantie d'une valeur nominale de 10 000 $, d'une échéance de 2 ans, d'un intérêt annuel de 8% et de 20 000 bons de souscription d'actions ordinaires. L'échéance a été prolongée d'une autre année en 2019 et les Débentures venaient à échéance le 16 décembre 2020. Les investisseurs qui ont acheté les Unités pouvaient, à tout moment avant la date d'échéance des Débentures, racheter une partie ou la totalité du montant investi dans les Débentures pour exercer leurs bons de souscription et acheter des actions ordinaires de la Société au prix de 0,50 $ l'action. En résumé, 11 940 000 $ des Débentures a été cédé pour exercer des bons de souscription et la Société a remboursé 60 000 $ en espèces aux investisseurs.

En plus des bons de souscription exercés en lien au rachat des Débentures, la Société a reçu plus de 2,5 M $ en espèces provenant de l'exercice de bons de souscription non liés aux Débentures entre le 1er octobre 2020 et le 23 décembre 2020.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

