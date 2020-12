Peak fera l'acquisition de la société de logiciels d'intelligence artificielle du secteur bancaire Zhongke Software Intelligence Ltd.

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 9 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord pour acquérir la société de logiciels d'intelligence artificielle pour le secteur bancaires, Zhongke Software Intelligence Ltd. (« Zhongke »).

Zhongke (http://www.inforich.com.cn/) développe des logiciels d'analyse et d'IA utilisés par les banques et les institutions financières en Chine pour prendre des décisions sur les demandes de prêt et de crédit, ainsi que pour traiter et gérer les demandes. Zhongke est également un partenaire stratégique de China UnionPay (http://www.unionpayintl.com/en/). Opérant sous l'approbation de la Banque populaire de Chine (banque centrale de Chine), UnionPay, une société d'État, est le plus grand réseau de transfert de fonds électronique aux points de vente en Chine et le seul réseau interbancaire en Chine qui relie tous les guichets automatiques (GAB) de toutes les banques à travers le pays. Selon Wikipedia, UnionPay est la plus grande société de paiement par carte (cartes de débit et de crédit combinées) au monde, devant Visa et Mastercard.

Le portefeuille de propriété intellectuelle de Zhongke comprend 3 brevets, 42 droits d'auteur et 3 marques de commerce. Tous les logiciels développés par la société sont conformes CMMI niveau 3. CMMI est une norme internationale de formation et d'évaluation pour l'amélioration des processus établie par l'Université Carnegie Mellon. Elle est souvent requise dans les contrats de développement de logiciels par les gouvernements à travers le monde, y compris les gouvernements américain et chinois. Le logiciel de Zhongke est actuellement utilisé par 34 banques et institutions financières.

Selon les termes du protocole d'accord, Peak et Zhongke signeront d'abord un accord de partenariat stratégique pour piloter un nouveau programme de financement ciblant l'industrie de la restauration et les clients bancaires de Zhongke à l'aide d'un nouveau logiciel développé par Zhongke. Le projet pilote durera trois mois au cours desquels Peak effectuera les vérifications nécessaires sur Zhongke et les parties finaliseront les termes de l'acquisition proposée. La compensation payable par Peak pour l'acquisition sera plafonnée à 20 M $ canadiens, qui seront payables à Zhongke sous la forme d'une combinaison d'argent comptant et d'actions ordinaires sur une certaine période de temps. Le nombre d'actions ordinaires payables sera basé sur le cours du marché en vigueur au moment de l'émission des actions.

« Cette acquisition proposée est très stratégique pour nous à plusieurs niveaux », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « Nos études de l'industrie bancaire et des prêts commerciaux en Chine montre que la majorité des petites, moyennes et microentreprises, qui bénéficieront le plus de nos services de Lending Hub, ne sont pas servies par de grandes banques mais plutôt par les petites banques locales et les institutions de crédit, qui se trouvent également à être les institutions financières pour lesquelles l'offre de produits de Zhongke est le plus appropriée. Notre plateforme Lending Hub permet aux banques de prêter plus facilement aux petites entreprises en collectant et en analysant des données provenant des entreprises et de diverses sources de données externes, mais nous avons constaté que certaines banques n'étaient pas en mesure de tirer pleinement parti des capacités de la plateforme car elles étaient aux prises avec certaines procédures manuelles à l'interne, par exemple au moment de partager les données de remboursement de prêts avec Lending Hub. Avec cette acquisition et l'intégration éventuelle du logiciel de Zhongke au Lending Hub, Peak sera en mesure d'offrir aux milliers de petites banques chinoises, qu'elles soient situées dans les grandes villes, les petites villes ou les régions rurales, une solution de bout en bout pour automatiser leur activités de prêts commerciaux, y compris en leurs apportant de nouveaux clients. Avec l'intégration de la plateforme, nous nous attendons également à ce que les composantes d'IA du Lending Hub et du logiciel de Zhongke s'améliorent continuellement à mesure qu'elles partagent des données entre elles. Nous pensons que la perspective que Peak aura sur ces transactions, avec les données provenant des systèmes internes des banques combinées à aux données sur les opérations des petites entreprises qui font partie de l'écosystème Lending Hub, sera exceptionnelle, voire sans précédent. La valeur de la combinaison de ces données ne peut être surestimée », a conclu M. Joseph.

« Lorsque nous avons compris la vision de Peak avec la création de l'écosystème Lending Hub et le rôle important que notre logiciel jouerait pour aider à concrétiser cette vision, la décision de se joindre au Groupe a été une décision facile à prendre », a déclaré le fondateur et PDG de Zhongke, Changshu Hu. « J'ai hâte de finaliser notre accord le plus rapidement possible et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé quant à l'impact que je pense que nous aurons sur l'automatisation des prêts commerciaux afin d'aider les petites entreprises à travers le pays à attendre leurs plein potentiels. »

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

