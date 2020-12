Peak fournit une mise à jour sur les récents événements et sur ses opérations

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 15 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a fourni aujourd'hui la mise à jour suivante sur ses opérations et les récents événements survenus depuis la fin du troisième trimestre de 2020.

CENTRE FINANCIER DE JIANGYIN

Résumé et mise à jour :

Le Centre Financier de Jiangyin est une initiative du gouvernement municipal de la ville. La ville a invité ses plus de 200 000 entreprises à se joindre au Centre Financier pour se qualifier pour des prêts et crédits auprès de 34 banques et établissements de crédit basé sur l'analyse de données et des règles de crédit effectués par le Lending Hub. Depuis son lancement à la fin septembre, le Centre Financier a été responsable de près de 100 transactions et a amené plus de 3 000 PME et plusieurs nouveaux fournisseurs de matières premières au Lending Hub, dont le deuxième fournisseur chinois de produits en acier spécialisés.

Pertinence et connexion à l'écosystème Cubeler Lending Hub :

Peak construit son écosystème Cubeler Lending Hub en tant qu'écosystème de prêts commerciaux à l'échelle nationale. Le Centre Financier de Jiangyin peut être considéré comme une version à plus petite échelle de l'écosystème national qui sera reproduit dans d'autres villes et fournira à Peak un moyen efficace d'accélérer l'expansion du Lending Hub.

Principaux avantages pour Peak :

Approbation gouvernemental

Expansion rapide des services avec augmentation des volumes de transactions

Ajout de nouvelles banques, prêteurs et entreprises

Modèle pour la reproduction dans d'autres villes

PLATEFORME GOLD RIVER

Résumé et mise à jour :

La plateforme Gold River est une plateforme de commerce électronique à multiples facettes qui permet aux clients d'acheter des produits, de vendre des produits, de gérer les stocks, de faire des demandes de financement, d'organiser des achats de groupe et d'effectuer un certain nombre d'autres tâches liées aux transactions de la chaîne d'approvisionnement du point de vue d'un fournisseur ou d'un détaillant. À la fin du troisième trimestre, Peak a commencé à réorienter certaines transactions liées à ses services de financement de la chaîne d'approvisionnement, auparavant sous-traités à un tiers, à Gold River. Depuis lors, la plateforme a continué à être impliquée dans un nombre croissant de transactions de financement de la chaîne d'approvisionnement et a joué un rôle clé pour aider Peak à signer deux accords importants avec des distributeurs en gros nationaux.

Pertinence et connexion à l'écosystème Cubeler Lending Hub :

La plateforme fonctionnait autrefois indépendamment du Lending Hub, mais est maintenant entièrement intégrée en tant que composant clé de l'écosystème et sert de connexion au Lending Hub et d'interface principale à travers laquelle les partenaires de distribution de produits de Peak interagissent avec l'écosystème.

Principaux avantages pour Peak :

Connexion et interface à l'écosystème Lending Hub pour les partenaires de distribution

Polyvalence pour servir les fournisseurs de matières premières, les grossistes et les détaillants

Capacité à fournir des services liés au financement de la chaîne d'approvisionnement précédemment sous-traités par Peak

ACCORD AVEC LE DISTRIBUTEUR DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES BEIJING DIANJING COMPANY LTD.

Résumé et mise à jour :

Aux termes de cet accord entre Peak et Beijing Dianjing Company Ltd. (« BDC »), les 60 000 détaillants en ligne de BDC sont admissibles à obtenir jusqu'à 90% de la valeur des produits qu'ils achètent à BDC financés par les banques et établissements de crédit participantes de Lending Hub. Depuis la signature de l'entente à la fin du mois d'octobre, Peak a complété l'interface de partage de données entre les systèmes de BDC et sa plateforme Gold River, qui sert de porte d'interaction entre BDC et l'écosystème de Lending Hub. Quelques transactions étroitement surveillées et contrôlées ont également été effectuées, ce qui devrait se poursuivre avant un déploiement à grande échelle du programme prévu en janvier 2021.

Pertinence et connexion à l'écosystème Cubeler Lending Hub :

Les PME sont les membres les plus importants de l'écosystème Cubeler Lending Hub. Sans elles, leurs données et leur besoin de financement, il n'y aurait pas de prêteurs, pas d'écosystème et pas de revenus pour Peak. Étant donné que jusqu'en juin 2020, Lending Hub comptait moins de 25 000 entreprises membres et que Peak est en voit de dépasser les 40 millions de dollars canadiens de revenus pour l'année, le potentiel d'ajouter 60 000 nouvelles entreprises à Lending Hub avec la signature d'un seul accord est transformateur pour la Société à plusieurs niveaux.

Principaux avantages pour Peak :

Ajout rapide de milliers d'entreprises à Lending Hub

Potentiel de revenus annuel exceptionnel

Entrée dans le secteur de la vente au détail en ligne

Modèle pour reproduction avec d'autres distributeurs

ACCORD AVEC LE DISTRIBUTEUR D'ALIMENTS EMBALLÉS BEIJING JINGYING MANAGEMENT LTD.

Résumé et mise à jour :

Semblable à son accord avec BDC, l'accord de Peak avec le distributeur d'aliments emballés Beijing Jingying Management Ltd. (« BJM ») permet aux plus de 250 000 clients de détail de BJM d'obtenir jusqu'à 90% de la valeur des produits qu'ils achètent de BJM financés par les banques et établissements de crédit participants du Lending Hub. Peak et BJM travaillent toujours sur un plan de déploiement avec les premières transactions attendues d'ici la fin de 2020.

Pertinence et connexion à l'écosystème Cubeler Lending Hub :

Avec plus de 250 000 détaillants combinés en ligne et hors ligne potentiellement ajoutés à l'écosystème Lending Hub avec la signature d'un seul accord, cet accord entre Peak et BJM devrait avoir le plus grand impact à ce jour sur l'écosystème. La signature de l'entente valide également la théorie de Peak selon laquelle son accord avec le distributeur de produits électroniques BDC servirait de modèle pour des accords avec d'autres distributeurs.

Principaux avantages pour Peak :

Ajout rapide de milliers d'entreprises à Lending Hub

Potentiel de revenus annuel exceptionnel

ACCORD AVEC LE DÉTAILLANT ITALIEN GRUPPO COIN ET RÉSEAU D'INFLUENCEURS DE MÉDIAS SOCIAUX

Résumé et mise à jour :

Peak a identifié un besoin de financement de la part d'influenceurs de médias sociaux, qui sont devenus une puissante force de vente dans l'espace de vente au détail en Chine, et a cherché à répondre à ce besoin. Peak a signé un accord avec le détaillant italien Gruppo Coin pour fournir des prêts à court terme aux influenceurs de médias sociaux qui organisent des événements de présentation de produits diffusés sur des plateformes de médias sociaux telles que TikTok pour vendre les produits du détaillant. Cet accord avec Gruppo Coin n'est qu'un sous-produit de la relation que Peak a établi avec plus de 55 000 influenceurs de médias sociaux avec plus de 120 millions d'abonnés combinés. La Société espère exploiter son réseau d'influenceurs pour générer une nouvelle source de revenus en aidant les détaillants de partout à travers le monde à vendre aux consommateurs chinois. Les premières transactions dans le cadre de l'accord Gruppo Coin sont en cours et attendues sous peu.

Pertinence et connexion à l'écosystème Cubeler Lending Hub :

De nombreux influenceurs de médias sociaux opèrent entant que petites entreprises sur TikTok et WeChat, ce qui signifie qu'ils peuvent et doivent en fait devenir membres de Lending Hub et donner accès à leurs données commerciales à la plateforme afin d'être éligibles aux prêts et crédit. Grâce à sa connexion à certains influenceurs de médias sociaux, Peak a travaillé sur une interface qui permettra aux données commerciales et de ventes provenant de TikTok, WeChat et d'autres plateformes de médias sociaux d'être transférées au Lending Hub.

Principaux avantages pour Peak :

Accès à un puissant réseau d'influenceurs de réseaux sociaux

Fournir une porte d'entrée au marché du commerce de détail chinois aux détaillants nord-américains et mondiaux

Création de nouvelles sources de revenus potentielles

ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ DE LOGICIEL D'IA BANCAIRE ZHONGKE SOFTWARE INTELLIGENCE LTD.

Résumé et mise à jour :

Peak a annoncé qu'elle ferait l'acquisition de la société de logiciels d'IA bancaire Zhongke Software Intelligence Ltd. (« Zhongke »). Zhongke développe des logiciels d'analyse et d'IA utilisés par les banques et les institutions financières en Chine pour prendre des décisions sur les demandes de prêt et de crédit, ainsi que pour traiter et gérer les demandes. La société possède 3 brevets, 42 droits d'auteur et 3 marques de commerce. Peak et Zhongke sont en train de terminer leur due diligence avant de finaliser la transaction.

Pertinence et connexion à l'écosystème Cubeler Lending Hub :

Alors que Lending Hub rassemble et analyse des données provenant de diverses sources sur les petites entreprises et applique les règles de crédit des banques aux données pour les aider à déterminer à qui prêter et à qui ne pas prêter, le logiciel de Zhongke crée en fait ces règles de crédit, la logique qui les régit et les capacités de l'IA pour continuellement les améliorer. Ainsi, le logiciel de Zhongke reprend là où la plateforme Lending Hub laisse le processus d'analyse de crédit pour les banques et les prêteurs, ce qui rend les deux applications presque parfaitement complémentaires.

Principaux avantages pour Peak :

Renforce le portefeuille de propriété intellectuel de Peak

Rend l'offre de Lending Hub encore plus intéressante pour les banques et les prêteurs

Complète l'ensemble de données de Lending Hub pour l'amélioration des fonctions d'IA, d'analyse de risques et d'autres à d'autres fins

MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE MONNAIE NUMÉRIQUE CHINOISE SUR LES PLATEFORMES GOLD RIVER ET LENDING HUB

Résumé et mise à jour :

Les plateformes Gold River et Cubeler Lending Hub de Peak sont désormais prêtes à accepter la nouvelle monnaie numérique paiement électronique en (MN / PE) de la Chine, ce qui font d'elles parmi les premières à offrir aux clients la possibilité d'effectuer des transactions MN / PE. Les premières transactions MN / PE sur Lending Hub et Gold River sont attendues d'ici la fin 2020.

Pertinence et connexion à l'écosystème Cubeler Lending Hub :

En étant en mesure d'effectuer des transactions MN / PE, les clients de Lending Hub devraient bénéficier de taux d'intérêt préférentiels pour les prêts et les crédits facilités par l'entremise de la plateforme, ce qui devrait accroître la demande pour les services de Peak.

Principaux avantages pour Peak :

Avantage du premier arrivé et levier marketing

Augmentation potentielle de demande de services

