Peak lance son nouveau site Web et s'inscrit sur la plateforme AGORACOM pour un forum de discussion vérifié et échanger sur les médias sociaux

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 20 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau site Web et d'une campagne de marketing en ligne de 12 mois via la plateforme AGORACOM dans le but d'échanger avec ses actionnaires actuels et futurs.

VISIBILITÉ PAR L'ENTREMISE DU RÉSEAU NUMÉRIQUE AGORACOM

En 2019, AGORACOM a dépassé les 600 millions de pages vues, a dépassé les mesures d'engagement de l'industrie de plus de 400% et a servi plus de 350 entreprises publiques.

Le « Peak HUB » contenant plusieurs pages de destination, vidéos, photos et autres informations utiles mises à jour en temps réel au cours des 12 prochains mois est disponible à partir du 18 décembre et peut être trouvé à l'adresse :

https://agoracom.com/ir/PeakFintechGroup

On s'attend à ce que le « Peak HUB » reçoive une visibilité significative grâce à l'impression continue de la marque, au marketing de contenu, au marketing de moteurs de recherche et à l'engagement des médias sociaux sur l'ensemble du réseau AGORACOM. AGORACOM est la seule société de marketing à petite capitalisation à détenir un badge « Twitter Verified », avec en moyenne 4,2 millions d'impressions Twitter par mois en 2019.

DISCUSSION MODÉRÉE POUR LA DIRECTION ET LES ACTIONNAIRES

Peak a également lancé un forum de discussion « CEO Verified » sur AGORACOM pour servir de plateforme à la Société pour interagir avec les actionnaires actuels et potentiels dans un environnement entièrement modéré.

Le forum de discussion de Peak se trouve à :

https://agoracom.com/ir/PeakFintechGroup/forums/discussion

Les contacts attendus pour les responsables de Peak et des relations aux investisseurs :

Johnson Joseph, président et chef de la direction, Groupe Peak Fintech

Cathy Hume, PDG, CHF Capital Markets

Iryna Zheliasko, directrice de la communication corporative, CHF Capital Markets

George Tsiolis, fondateur d'AGORACOM, a déclaré: « On ne peut nier l'avènement de la Fintech et la manière dont elle façonnera l'avenir financier de l'économie mondiale au cours de la prochaine décennie. Alors que certaines entreprises utilisent Fintech comme un mot à la mode, Peak a déjà développé et commercialisé sa plateforme exclusive Lending Hub avec d'excellents résultats en Chine, l'un des marchés les plus importants mais les plus fragmentés au monde. Nous sommes fiers de découvrir des sociétés exceptionnelles de petite capitalisation boursière et avons hâtes de contribuer à faire connaître au monde entier l'histoire de Peak. »

À propos d'AGORACOM

AGORACOM est le pionnier du marketing en ligne, de la diffusion, des conférences et des services de relations avec les investisseurs aux petites et moyennes entreprises publiques nord-américaines, avec plus de 300 entreprises desservies. AGORACOM est le repère pour plus de 7,7 millions d'investisseurs qui ont visité 55,2 millions de fois et lu plus de 600 millions de pages d'informations au cours des 10 dernières années. La visite moyenne de 8min 43sec est plus du double de celle des sites financiers mondiaux, ce qui peut être attribué à la mise en œuvre et à l'application des règles de modération les plus strictes de l'industrie.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com.

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/70686