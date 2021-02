Peak lance un programme de financement d'avance de fonds pour les fournisseurs de JD.COM

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 3 février 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de financement « Cubeler Lending Hub » pour les fournisseurs de produits de JD.com (« JD ») qui leurs permettra de recevoir des avances de fonds sur les commandes de produits qu'ils reçoivent de JD.

Le programme a été développé en collaboration avec le fournisseur certifié de JD, Xiamen Guangzhui Ltd. (« Xiamen »), qui est récemment officiellement devenu membre du Lending Hub. Xiamen, qui fournit à JD diverses marques de boissons alcoolisées, des produits de collation et de boissons non alcoolisées, a expliqué le problème de cash-flow qu'elle et d'autres fournisseurs du géant en ligne ont. Ils doivent payer les fabricants de produits à l'avance lorsqu'ils placent leurs commandes mais ne reçoivent leurs paiements de JD que deux semaines après la livraison des produits aux entrepôts de JD. Il faut noter qu'il existe des différences importantes entre ce programme et le programme de financement des distributeurs et détaillants lancé par Peak en octobre 2020. Par exemple, plutôt que de se baser sur l'IA et l'analyse des données habituelles effectuées par le logiciel Lending Hub, l'approbation de financement sous ce programme est basée uniquement sur les commandes de produits effectuées par JD auprès des fournisseurs. Ainsi, le programme et les prêteurs qui acceptent d'accorder des crédits en fonction de celui-ci se fient essentiellement sur la capacité de JD à payer pour les commandes qu'elle a placé auprès des fournisseurs plutôt que sur la capacité des fournisseurs à rembourser les avances de fonds à court terme.

Peak percevra des frais de service forfaitaires équivalent à un pourcentage de la valeur des sommes avancé sur toutes les transactions, quelle que soit la durée des avances de fonds. Les prêteurs qui fournissent les fonds pourront s'attendre à gagner des intérêts calculés quotidiennement sur les sommes avancées pour la durée des prêts, qui sera généralement d'une période d'une à deux semaines. Xiamen estime que l'accès à des avances de fonds par l'entremise du programme lui permettra d'augmenter considérablement ses activités avec JD. Entre temps, le programme a été lancé avec des avances de fonds totalisant 5M de yuans (environ 994 000 $ CAD) accordées à Xiamen, en lien à des commandes de produits de collation et de boissons gazeuses pour la première semaine de février 2021.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de ce nouveau programme car nous pensons qu'il nous permet de répondre à un autre besoin de nos clients de la chaîne d'approvisionnement », a commenté Liang Qiu, PDG de Peak China. « Normalement, pour se qualifier pour un financement via le Lending Hub, les entreprises doivent avoir au moins un minimum de données historiques analysées par la plateforme. Ce programme permet aux fournisseurs certifiés de portails e-commerce réputés comme JD simplement d'exploiter leurs relations avec JD pour accéder instantanément à du financement et résoudre leurs problèmes de cash-flow sans la composante d'analyse des données historiques. Nous croyons que ce type de prêt sera l'un des plus sécuritaires mais également l'un des plus rentables disponible aux prêteurs de l'écosystème Lending Hub. Nous nous attendons donc à ce que ce programme devienne un programme très populaire du Lending Hub. C'est pourquoi nous le rendrons éventuellement disponible aux fournisseurs d'autres portails de commerce électronique réputés. »

Peak n'a pas divulgué le pourcentage des frais de service qu'elle perçoit sur les transactions aux termes du programme, car la divulgation de ces renseignements pourrait avoir des conséquences imprévues sur les activités des participants au programme et leurs relations avec leurs clients.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakfintechgroup.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/73540