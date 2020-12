Peak met en œuvre la monnaie numérique chinoise et accueille le 2e plus grand fournisseur d'acier en Chine dans son écosystème

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 11 décembre 2020) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui que ses plateformes Gold River et Cubeler Lending Hub sont désormais prêtes à accepter la nouvelle monnaie numérique / paiement électronique (MN/PE) de la Chine.

Contrairement aux crypto-monnaies telles que Bitcoin, la MN/PE de la Chine a cours légal, elle est soutenue par des dépôts en yuans, centralisée et non anonyme. Elle est gérée par la Banque centrale de Chine, qui oblige les banques du pays à convertir une partie de leurs avoirs en yuans sous forme MN/PE et à les distribuer aux entreprises et aux citoyens via la technologie mobile. La MN/PE a pris plus de cinq ans à développer et devrait contribuer à intégrer la population chinoise non bancarisée à l'économie traditionnelle et à accélérer le passage du pays à une société sans argent liquide.

Peak a commencé à préparer ses plateformes pour la MN/PE le mois dernier avec l'embauche de l'ancien directeur principal de la Banque populaire de Chine, M. Wenjun Wu, en tant que conseiller spécial pour aider la Société à ce titre. Grâce à l'expertise de M. Wu en la matière et à ses relations avec la Postal Savings Bank of China (http://www.psbc.com/en/), l'une des rares banques dotées de l'API MN/PE, les plateformes de Peak sont désormais parmi les premières à offrir aux clients la possibilité d'effectuer des transactions MN/PE. En plus de ses fonctions de sécurité inhérentes, la MN/PE offre plusieurs avantages aux entreprises et aux institutions financières. Par exemple, les prêts et les transactions de crédit effectués en MN/PE porteront en moyenne des taux d'intérêt inférieurs à ceux des transactions similaires effectuées en yuans et les transactions seront réglées instantanément, ce qui devrait faire des transactions MN/PE le moyen privilégié de faire des affaires en Chine, et un moyen d'augmenter le volume des transactions sur les plateformes de Peak. La Société prévoit de lancer un projet pilote débutant plus tard ce mois-ci avec quelques transactions liées au financement de la chaîne d'approvisionnement avant de mettre la fonctionnalité à la disposition de tous les clients de Gold River et de Lending Hub.

Le projet pilote MN/PE de Peak coïncidera avec l'arrivée de Xingcheng Special Steel Works Ltd. (« XSSW ») (https://xctg.citicsteel.com/) dans l'écosystème Cubeler Lending Hub. XSSW est une filiale du conglomérat CITIC Ltd. (https://www.citic.com/en/). C'est le deuxième plus grand fournisseur de produits en acier spécialisé en Chine, desservant une variété d'industries et de fabricants avec des produits tels que des roulements à bille, des fils en acier allié, des plaques, des tiges et des ressorts qui entrent dans la fabrication de nombreux produits. Peak et XSSW ont pris contact via le Centre Financier de Jiangyin suite à une série de demandes de financement des fabricants de Jiangyin pour acheter du matériel auprès de XSSW. En ajoutant officiellement XSSW à la liste des fournisseurs approuvés de Lending Hub et en travaillant en partenariat avec XSSW, Peak sera désormais en mesure d'offrir ses services de financement de la chaîne d'approvisionnement à tous les clients de XSSW par le biais d'initiatives de marketing conjointes.

Conférence en direct « NEXT SUPER STOCK » de Wall Street Reporter - 15 décembre 2020

Peak sera présenté à la conférence en direct NEXT SUPER STOCK de Wall Street Reporter le mardi 15 décembre 2020 à 13 h 00 HNE. Le PDG Johnson Joseph discutera des récentes nouvelles de la Société et répondra aux questions des participants. Les personnes intéressées peuvent cliquer sur le lien suivant pour s'inscrire et participer à l'évènement : inscription pour conférence « Next Super Stock » .

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

