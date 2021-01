Peak nomme Dana Ades-Landy, une exécutif du domaine bancaire, à son conseil d'administration

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 29 janvier 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir ajouté Dana Ades-Landy, une exécutif du domaine bancaire, à son conseil d'administration.

Mme Ades-Landy possède plus de 25 ans d'expérience dans le développement stratégique et la gouvernance dans le secteur des services bancaires et financiers. Elle en est actuellement à son deuxième tour de service à la Banque Nationale du Canada où elle travaille avec le groupe de prêts spéciaux de la banque, gérant un portefeuille diversifié de clients commerciaux et corporatifs tout en offrant du coaching et du mentorat aux membres moins expérimentés du groupe. Elle a d'abord travaillé à la Banque Nationale du Canada de 1993 à 2004, occupant divers postes de gestion et de direction, culminant avec le poste de Vice-présidente, Risque de crédit et produits spécialisés.

Mme Ades-Landy a passé 3 ans chez KPMG à titre de Première vice-présidente et associée, fournissant aux entreprises clientes du cabinet des conseils dans les domaines de l'insolvabilité, de la restructuration, du redressement et de la revitalisation des affaires. Elle a quitté KPMG en 2006 et a passé les 10 années suivantes à occuper les postes de Première vice-présidente et de Vice-présidente à la Banque Laurentienne du Canada et à la Banque Scotia, respectivement, avant de devenir chef de la direction de la section québécoise de la Fondation des maladies du cœur du Canada de 2016 à août 2020.

Mme Ades-Landy siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs organisations de premier plan, notamment Alithya Group Inc., une société cotée sur les bourses TSX et NASDAQ et chef de file en transformation et stratégie numériques, ainsi que BFL Insurance, la plus grande société de courtage d'assurance privée au Canada, où elle préside le comité d'audit. Jusqu'à tout récemment, elle était aussi administratrice et présidente du comité de vérification de la Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement (SCHL). La SCHL est la plus grande société d'État du Canada avec des actifs de plus de 270 milliards de dollars. Ses principaux rôles sont de fournir des liquidités et de l'assurance hypothécaires, d'aider à la construction de logements abordables et de fournir des conseils au gouvernement canadien et à l'industrie du logement. Mme Ades-Landy est également une défenseure renommée de la promotion des femmes dans les affaires. Elle a été PDG de l'AFFQ (Association des femmes financières du Québec) pendant 10 ans et a été reconnue pour son dévouement aux causes des femmes par le « Women's Executive Network », qui l'a nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada en 2007 et 2009.

Dana Ades-Landy détient un baccalauréat en sciences en microbiologie et immunologie de l'Université McGill et une maîtrise en administration des affaires en finance / comptabilité de l'Université Concordia. Elle présidera le comité de gouvernance de Peak, un rôle qui lui permettra de se mettre au travail immédiatement alors que la Société continue de se préparer à faire coter et négocier ses actions ordinaires sur la bourse du NASDAQ.

Octroi d'options d'achat d'actions

Conformément à cette nomination de Mme Ades-Landy à son conseil d'administration, Peak a émis 50 000 options d'achat d'actions à Mme Ades-Landy. Les options sont valables pour une période de 5 ans, seront acquises sur une période de 2 ans et ont un prix d'exercice de 2,70 $.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com.

Pour toute information, communiquez avec :



CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com



Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakfintechgroup.com



Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/73169