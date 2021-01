Peak signe un accord avec la filiale de China UnionPay pour mettre en œuvre des services de traitement de paiements et de transfert de fonds dans l'écosystème « Cubeler Lending Hub »

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 18 janvier 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec la filiale de China UnionPay, Rongbang Technology Ltd. (« Rongbang »), qui donnera à la Société la possibilité de traiter des paiements et de transférer des fonds entre les établissements de crédit, les banques et les entreprises faisant partie de son écosystème Lending Hub.

Faits saillants :

Peak devient un partenaire d'agrégation de transactions pour Rongbang et sera désormais en mesure de contrôler les flux de fonds du début à la fin au sein de l'écosystème Lending Hub.

Les clients de Peak auront des comptes bancaires virtuels au sein de l'écosystème Lending Hub où ils pourront détenir des soldes et payer pour des produits et services.

Peak aura la possibilité de débiter et de créditer les comptes bancaires réels de ses clients détenus en dehors de Lending Hub, ainsi que d'offrir de nouveaux services à valeur ajoutée, tels que des services d'entiercement.

Toute transaction impliquant le mouvement de fonds rapportera à Peak des frais de service, doublant potentiellement les frais actuellement perçus par Peak, générant de nouveaux frais sur les décaissements de prêt et chaque transaction de remboursement de prêt.

Peak percevra des frais annuels de 1,5% à 3,0% sur la valeur totale des fonds détenus dans les comptes bancaires virtuels de ses clients.

Les premières transactions devraient être traitées au 2e trimestre de 2021.

Rongbang (https://www.masget.com/) fournit une solution technologique spécialement conçue pour optimiser l'efficacité de flux de capitaux entre les institutions financières, les consommateurs et les entreprises opérant dans divers secteurs. Sa plateforme « UnionPay Supply Chain Integrated Service », développée en collaboration avec China UnionPay (http://www.unionpayintl.com/en/), est utilisée par certains des opérateurs de marché e-commerce B2B et B2C les plus populaires du pays. UnionPay est une société d'état et le plus grand réseau de transfert de fonds électronique en Chine. C'est également le seul réseau interbancaire en Chine qui relie tous les guichets automatiques (GAB) de toutes les banques du pays. Selon Wikipedia, UnionPay est la plus grande organisation de paiement par carte (cartes de débit et de crédit combinées) au monde, devant Visa et Mastercard. Avec l'accord annoncé aujourd'hui, Peak contrôlera le règlement et le transfert de fonds de toutes les transactions facilitées par ses plateformes Lending Hub et Gold River via des liens API directs avec le réseau UnionPay.

« Nous nous engageons à assurer un flux de fonds efficace et de manière sécuritaire dans tout le pays, ce qui, selon nous, est essentiel à la santé de l'économie », a déclaré Gang Sun, Directeur du développement des affaires de Rongbang. « Nous savons que les petites entreprises, particulièrement celles de la chaîne d'approvisionnement, jouent un rôle essentiel dans la circulation des fonds. Ainsi, lorsque nous avons appris ce que Peak faisait avec le Lending Hub, nous savions que c'était quelque chose que nous voulions supporter car nous pensons que les intérêts de Peak et nos intérêts sont parfaitement alignés à cet égard. Nous avons hâtes de travailler avec Peak pour promouvoir nos offres de services respectives dans l'intérêt mutuel de nos deux organisations », a conclu M. Sun.

« Les services associés à cet accord, une fois pleinement mis en œuvre, toucheront toutes les transactions effectuées dans tout l'écosystème de Lending Hub », a commenté Liang Qiu, PDG de Peak China. « Cela signifie que toute activité de la plateforme qui implique un mouvement de fonds, qu'il s'agisse de financement pour aider l'un des 60 000 clients au détail en ligne du distributeur d'électronique grand public BDC, l'un des plus de 250 000 clients au détail du distributeur d'aliments emballés BJM ou l'un des 55 000 influenceurs des médias sociaux affilié à la Société, Peak percevra des frais de transaction. Notre capacité à contrôler le flux de fonds était l'une des dernières pièces du casse-tête de l'écosystème que nous avions envisagé lorsque nous avons lancé le Lending Hub en 2018. Nous avons encore du travail à faire avant la mise en œuvre des services, mais nous avons déjà eu nos premières séances de travail avec l'équipe de mise en œuvre des services de Rongbang et nous prévoyons traiter les premières transactions au cours du deuxième trimestre de 2021. »

Comparativement aux modèles utilisés par les grands opérateurs de places de marché e-commerce, Peak disposera d'un compte bancaire principal sous lequel des comptes « bancaires » virtuels seront créés pour chaque client de Lending Hub et de Gold River. Le produit des prêts et du crédit pour lesquels les clients sont se seront qualifiés transigera d'abord via leurs comptes bancaires virtuels qui fonctionneront comme des comptes PayPal où ils auront la possibilité de détenir des soldes et de payer pour des produits et services, le tout à l'intérieur de l'écosystème Lending Hub. Peak aura également la possibilité de débiter et de créditer les comptes bancaires réels de ses clients détenus en dehors de l'écosystème Lending Hub.

« C'est sans aucun doute l'un des accords les plus importants de l'histoire de la société », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « Notre Lending Hub est essentiellement devenu un partenaire d'agrégation de transactions pour Rongbang, qui perçoit des frais de service transactionnel des institutions financières pour transférer des fonds vers et depuis leurs systèmes. En étant revendeur agréé de ces services, nous aurons désormais droit à 50% de ces frais pour les transactions facilitées par Lending Hub. Cela signifie qu'en plus des frais de service standard que nous collectons pour les services de base de Lending Hub lorsque les prêts sont décaissés, nous percevrons désormais également des frais sur chaque transaction de remboursement de prêt. Nous percevrons également des frais équivalent à un taux annuel de 1,5% à 3,0%, calculés et payés quotidiennement, sur la valeur totale des fonds détenus dans les comptes bancaires virtuels de nos clients. La combinaison de ces nouveaux frais de service a le potentiel de nous permettre de gagner l'équivalent du double de ce que nous gagnons actuellement sur chaque transaction effectuée sur le Hub. Cela seulement démontre l'importance de cette nouvelle relation pour la Société, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Notre capacité à contrôler quand les comptes sont crédités et débités nous permet d'offrir un certain nombre de services à valeur ajoutée, tels que les services d'entiercement, pour lesquels la demande est particulièrement élevée parmi les clients de la chaîne d'approvisionnement, où avoir la capacité d'inspecter les marchandises avant que des fonds ne soient débloqués, ou s'assurer qu'un paiement a été effectué avant que des marchandises ne soient expédiées, peut être très précieux. Encore une fois, je ne pourrais en dire assez sur notre équipe de direction en Chine, mené par Liang Qiu, pour ce qu'elle a accompli avec cet accord. Aujourd'hui est une journée vraiment mémorable pour toutes les parties prenantes de Peak. »

Conférence en direct « NEXT SUPER STOCK » de Wall Street Reporter - 21 janvier 2021

Peak sera présenté à la conférence en direct NEXT SUPER STOCK de Wall Street Reporter le jeudi 21 janvier 2021 à 12 h 30 HNE. Le PDG, Johnson Joseph, discutera de l'impact de l'accord annoncé aujourd'hui sur les activités futures de la Société et répondra aux questions des participants. Les personnes intéressées peuvent cliquer sur le lien suivant pour s'inscrire et participer à l'évènement : inscription pour conférence « Next Super Stock »

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakfintechgroup.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/72242