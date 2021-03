Peak signe un accord de partenariat stratégique avec le top fournisseur de logiciels de commerce électronique en Chine ShopEX

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 2 mars 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique avec ShopEx, le fournisseur de logiciels de commerce électronique par excellence en Chine.

ShopEx (https://www.shopex.cn/) fournit une suite complète de solutions et de services associés pour aider les entrepreneurs et les détaillants à facilement créer, gérer et promouvoir des magasins sur les principaux portails de commerce électronique en Chine. L'une des fonctionnalités les plus vendeurs de ShopEx est qu'il permet aux marchands de gérer plusieurs magasins sur plusieurs portails à partir d'une seule application. Les solutions de ShopEx sont utilisées par les détaillants sur les 28 portails de commerce électronique et plateformes de médias sociaux listés ci-dessous. Ces portails et plateformes de médias sociaux sont maintenant au cœur de l'industrie chinoise de la vente au détail en ligne, hébergeant collectivement environ 9 millions de magasins et plus de 80 millions de micro-magasins.

Portails de commerce électronique et plateformes de médias sociaux auxquels sont affiliés les clients de ShopEx:

Le partenariat stratégique entre Peak et ShopEx nécessitera un lien API entre la plateforme ShopEx et la plateforme Lending Hub de Peak qui permettra aux données des magasins en ligne gérés avec les applications ShopEx de circuler vers le Lending Hub et aidera à qualifier les magasins pour des prêts et crédits provenant des banques et institutions financières partenaires du Hub. Les parties s'engageront dans des efforts de marketing conjoints et deviendront des revendeurs agréés des produits et services de l'autre et percevront des frais de référence de services l'une de l'autre.

« Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce partenariat pour nous », a commenté Liang Qiu, PDG de Peak China. « Avec la prolifération continue des magasins en ligne, la façon dont les plateformes de médias sociaux changent les habitudes d'achat au détail et l'impact dramatique de la pandémie sur les achats en ligne, l'industrie de la vente au détail en ligne est un domaine d'intérêt très important pour nous. Nous avons commencé à contacter les opérateurs de portails de commerce électronique un par un pour faire notre place dans l'industrie, mais c'était jusqu'à ce que nous ayons l'occasion de parler à ShopEx. Ce partenariat nous permet d'avoir accès à des magasins opérant sur 28 portails et plateformes de réseaux sociaux sans avoir à négocier des partenariats séparés avec chacun d'entre eux. Nous pensons que cela accélérera considérablement sans aucun doute notre influence dans l'espace de la vente au détail en ligne, ce qui rend cette nouvelle relation avec ShopEx extrêmement précieuse pour Peak », a conclu M. Qiu.

« Nous croyons que les services de financement fournis par le Lending Hub complémentent parfaitement notre offre de services aux commerçants », a déclaré Sanyong Ji, vice-président exécutif et co-fondateur de ShopEx. « Non seulement nous leur fournissons tout ce dont ils ont besoin pour créer, promouvoir et gérer leurs boutiques en ligne, mais nous pourrons maintenant également les aider à obtenir le financement dont ils ont besoin pour gérer leurs opérations. Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par ce partenariat et nous avons hâtes de travailler avec Peak pour le bénéfice mutuel de nos organisations. »

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Le Groupe Peak Fintech Inc.

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakfintechgroup.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/75811