REDIFFUSÉ: Les résultats du premier trimestre 2021 de Peak montrent un chiffre d'affaires de 14,2M$, préparant le terrain pour une année pleine de potentielle

***CE COMMUNIQUÉ EST REDIFFUSÉ AFIN QU'IL SOIT CONFORME À L'AVIS 52-306 DU PERSONNEL DES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS MOBILIÈRES (RÉVISÉ), MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR, (L'AVIS 52-306)***

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 22 juin 2021) - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé ses résultats financiers et ses faits saillants opérationnels pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Peak a généré trois fois et demie plus de revenus au premier trimestre 2021 qu'au premier trimestre 2020. Étant donné que le premier trimestre a toujours été le trimestre générant le moins de revenus pour la Société en raison du ralentissement économique annuel pendant les vacances du nouvel an chinois, le reste de l'année, et 2021 dans son ensemble, promet d'être une année exceptionnelle pour Peak non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais également de bénéfices.

Faits saillants financiers du premier trimestre:

Revenu total de 14 239 776 $





BAIIA ajusté* de 121 737 $





Perte nette de 389 702 $





Actif total de 62 147 286 $

* Le BAIIA ajusté est fourni comme mesure supplémentaire du bénéfice pour aider les lecteurs à déterminer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation et à couvrir les charges financières. Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR qui n'a pas de sens standardisé prescrit par IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Comparaison résumé des revenus historiques et du BAIIA ajusté

T1 2021 T1 2020 T1 2019 T1 2018 Revenus 14 239 776$ 3 949 395$ 949 511$ 5 147$ Dépenses1 14 118 039$ 3 777 350$ 971 233$ 692 873$ BAIIA2 121 737$ 172 045$ (21 722$) (687 726$) Perte nette 389 702 $ 805 695 $ 568 779 $ 1 055 768 $



1 Les dépenses n'incluent pas les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs incorporels), la perte à l'extinction de la dette, le gain sur l'achat à des conditions avantageuses et l'amortissement

2 L'EBITDA ajusté est égal au résultat net avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs incorporels, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR qui n'a pas de signification standardisée prescrite par IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Faits saillants des opérations du premier trimestre:

Plus de 50% des transactions provenant de programmes récemment lancés de financement d'influenceurs de médias sociaux, de financement de détaillants et de financement de distributeurs





Accord de partenariat avec le premier fournisseur chinois de logiciels de commerce électronique ShopEx





Accord de partenariat avec la filiale de China UnionPay, Rongbang Technology Ltd., pour mettre en œuvre des fonctionnalités de traitement des paiements et de transfert de fonds dans l'écosystème de Lending Hub





Réémergence de la plateforme de commerce électronique et logistique Gold River





Premiers revenus généré par la filiale AST en plus de trois ans

À propos du résumé des résultats financiers et d'exploitation du premier trimestre

La tendance à la rentabilité s'est poursuivie au premier trimestre de 2021, plus de 50% des transactions effectuées via l'écosystème Lending Hub de Peak provenait d'une combinaison d'influenceurs de médias sociaux, de distributeurs en gros et de détaillants. Alors que la Société s'efforce de faciliter davantage de ces types de transactions par opposition à celles impliquant des transactions de chaîne d'approvisionnement pour lesquelles elle engage des frais de service, Peak s'attend à voir une augmentation continue vers la rentabilité pour le reste de 2021. Bien que la Société ait engendré une perte nette pour le trimestre, les résultats obtenus par ses nouveaux programmes de financement ciblés, l'impact que la réémergence de la plateforme de Gold River commence à avoir sur la réduction du coût de service de ses services de chaîne d'approvisionnement, et l'opportunité de augmenter considérablement le nombre de nouveaux clients sur Lending Hub tout au long de l'année grâce à des partenariats avec des sociétés comme ShopEx et China UnionPay, font en sorte que Peak estime que le deuxième trimestre 2021 pourrait être le premier trimestre rentable de la Société.

En résumé, la Société a généré 14 239 776$ de revenus pour le trimestre terminé le 31 mars 2021, contre 3 949 395$ pour la même période en 2020. Les dépenses totales pour le trimestre se sont élevées à 14 327 501$, comparativement à 4 755 090$ pour la même période en 2020.

La perte nette pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2021 était de 389 702$ comparativement à 805 695$ pour la même période de 2020.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le premier trimestre de 2021 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois mois terminée le 31 mars 2021, et 2020, disponibles sur www.sedar.com.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com.

Pour toute information, communiquez avec :



CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com



MZ Group - MZ North America

Mark Schwalenberg, CFA

1-312-261-6430

PEAK@mzgroup.us



Peak Fintech Group

Barry Ellison, Directeur de marketing et des communications

514-340-7775 poste : 521

bellison@peakfintechgroup.com

Connectez avec le Groupe Peak Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

La Bourse n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/88308