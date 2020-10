La filiale de Peak signe un accord avec le distributeur national des haut-parleurs intelligents de Baidu

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 1 octobre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Asia Synergy Financial Capital (« ASFC ») a signé un accord avec Beijing Beijia Trading Company Ltd. («BBTC»), le distributeur national exclusif des haut-parleurs intelligents de Baidu, qui a pour but de financer les achats BBTC du populaire produit par BBTC.

Baidu (https://www.baidu.com/), qui sur la base du classement d'Alexa Internet Inc. est le 4e site Web le plus visité au monde derrière seulement Google, YouTube et Tmall d'Alibaba, est connu comme le principal moteur de recherche chinois. Tout comme les géants mondiaux du Web Google, Amazon et Alibaba, la société a investi massivement dans l'intelligence artificielle. Sa plateforme d'assistant vocal DuerOS, utilisée dans les haut-parleurs intelligents Xiaodu, ne se limite pas qu'aux haut-parleurs intelligents. La plateforme est également intégrée à plus de 400 millions d'appareils, des téléphones intelligents aux appareils électroménagers et automobiles.

BBTC est l'un des plus grands distributeurs en gros de produits électroniques grand public en Chine. Il fournit des ordinateurs portables, des téléphones intelligents et autres appareils électroniques grand public à des milliers de détaillants en ligne sur Tmall (https://www.tmall.com/), JD.com (https://global.jd.com/) et Pinduoduo (https://ims.pinduoduo.com/). BBTC a récemment signé un accord avec Baidu pour devenir le distributeur en gros national exclusif des haut-parleurs intelligents Xiaodu de Baidu (plus d'info sur les haut-parleurs intelligents de Baidu ici).

Selon un article publié sur Voicebot.ai, Baidu a vendu 19 millions de haut-parleurs intelligents en 2019. À la recherche d'un partenaire pour pouvoir répondre à la forte hausse de la demande, BBTC a accepté une proposition conjointe d'ASFC et du Wuxi Industry Development Group (« Wuxi IDG ») (http://www.wxidg.com/) pour lui apporter une aide financière et logistique. Selon les termes de l'accord, Wuxi IDG assurera la logistique et l'entreposage et financera jusqu'à 90% des commandes de haut-parleurs intelligents de BBTC, tandis qu'ASFC financera jusqu'à 10% de la valeur des commandes.

« Le marché de la vente au détail en ligne, en particulier les magasins qui vendent les types de produits distribués par BBTC, est un marché parfaitement adapté à notre écosystème de prêts commerciaux par l'entremise de notre plateforme de prêt Lending Hub », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « Nous sommes déterminés à amener Lending Hub à la communauté de vente au détail en ligne, et travailler sur ce projet avec BBTC nous permettra éventuellement de travailler avec des entreprises comme JD.com et Baidu pour y parvenir ».

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

