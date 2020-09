Les actions de Peak passent du marché OTCQB Venture Market au marché OTCQX Best Market aux États-Unis

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 21 septembre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est qualifiée pour que ses titres soient négocier sur le marché OTCQX Best Market, passant du marché OTCQB® Venture.

Les actions ordinaires de Peak commencent à se négocier aujourd'hui sur OTCQX sous le symbole «PKKFF». Les investisseurs américains peuvent trouver les informations financières à jours et les cotations en temps réel de niveau 2 de la Société sur www.otcmarkets.com.

Le marché OTCQX est conçu pour les entreprises américaines et internationales établies et axées sur les investisseurs. Pour se qualifier pour l'OTCQX, les entreprises doivent respecter des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et démontrer leur conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le passage du marché OTCQB au marché OTCQX marque une étape importante pour les entreprises, leur permettant de démontrer leurs qualifications et de gagner en visibilité auprès des investisseurs américains. Les actions ordinaires de Peak seront désormais négociées aux côtés d'entreprises de premier plan comme Air Canada, BNP Paribas et Deutsche Telekom, pour n'en nommer que quelques-unes.

«Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante dans le cadre de nos efforts continus pour connecter avec les investisseurs américains. Nous avons hâte de travailler avec OTC Markets Group pour aider les investisseurs américains à se familiariser davantage avec la Société », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph.

À propos de OTC Markets Group Inc.:

OTC Markets Group Inc. opère les marchés OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market et Pink Open Market pour 11 000 titres américains et international. Grâce à OTC Link ATS et OTC Link ECN, nous connectons un réseau diversifié de courtiers-négociants qui fournissent des services de liquidité et d'exécution. Nous permettons aux investisseurs de négocier facilement via le courtier de leur choix et donnons aux entreprises les moyens d'améliorer la qualité des informations disponibles pour les investisseurs.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com



Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

Youtube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/64207