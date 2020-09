Peak aide le gouvernement municipal de Jiangyin à lancer un centre de prêts commerciaux alimenté par Lending Hub

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 28 septembre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Lending Hub alimente un centre financier de prêt commercial, comprenant 30 banques, 8 compagnies d'assurance et 3 fonds d'investissement, lancés par le gouvernement municipal de Jiangyin ayant comme objectif d'aider les entreprises de la ville à obtenir un meilleur accès aux prêts et au crédit.

Chacune des plus de 200 000 micros, petites et moyennes entreprises de la ville peut s'inscrire sur le site www.jygxqedim.com pour devenir éligible à obtenir des offres de prêt et de crédit de 30 banques, y compris Agricultural Bank of China (http://www.abchina.com/cn/), Bank of Shanghai (http://www.bosc.cn/) et China Merchants Bank (http://www.cmbchina.com/), alimenté par des analyses de données effectuées par la plateforme Lending Hub de Peak. Peak reçoit un frais de service variant entre 1% et 2,5% du montant de chaque prêt effectué par l'entremise du Centre Financier, tandis que la plupart des prêts effectués sont garantis par un fonds du gouvernement municipal en partenariat avec 8 compagnies d'assurance et 3 fonds d'investissement.

« Nous avons rapidement reconnu l'impact positif que la plateforme Lending Hub de Peak avait sur certaines de nos entreprises de la chaîne d'approvisionnement en 2019 lorsque la plateforme fût introduite dans notre ville », a commenté Qiang Zhao, maire adjoint du gouvernement populaire municipal de Jiangyin. « Nous savions que c'était quelque chose qui pourrait profiter à de nombreuses autres entreprises de la ville, nous sommes donc ravis d'avoir pu travailler avec Peak pour lancer ce nouveau concept », a-t-il ajouté.

L'idée de la création du Centre Financier de Jiangyin est née en mars lorsque la ville a commencé à utiliser la plateforme Lending Hub pour aider à qualifier et à distribuer l'aide financière du gouvernement aux entreprises de la ville affectées par le COVID-19. Peu de temps après, des réunions avaient lieu entre des représentants de la ville, des dirigeants exécutifs de Peak et des cadres de haut niveau de plus de 30 banques et de compagnies d'assurance, menant à la signature de l'accord pour la création du Centre Financier (voir les photos de la cérémonie de signature ici).

« Nous félicitons M. Zhao et les autres représentants de la ville avec lesquels nous avons eu le plaisir de travailler sur ce projet pour leur vision et leur esprit novateur », a déclaré Liang Qiu, PDG de Peak Fintech Group Chine. « Ce concept de Centre Financier est sans aucun doute un modèle qui sera éventuellement reproduit dans d'autres villes du pays et nous aurons tous la ville de Jiangyin à remercier pour cela », a conclu M. Qiu.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com.

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Positioning

YouTube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/64726